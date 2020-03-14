على طريقة فيلم "كابتن مصر".. "رونالدينهو" يتقمص دور محمد إمام بالسجون

03:39 ص | الأحد 15 مارس 2020
رونالدينهو

رونالدينهو

كتب: حسن شحاته

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على طريقة "كابتن مصر".. مباراة كرة قدم بين سجناء طرة

على طريقة "كابتن مصر".. مباراة كرة قدم بين سجناء طرة

في واقعة غريبة، تحولت فيه القصة الدرامية في فيلم "كابتن مصر"، التي لعب بطولتها الفنان محمد إمام، إلى حياة واقعية جسدها "رونالدينهو"، نجم المنتخب البرازيلي السابق وبرشلونة الإسباني، بعد مشاركته في مباراة كرة قدم داخل السجون في باراجواي، أثناء قضائه فترة احتجازه هناك.

وأثار رونالدينهو، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو والصور المتداولة التي ترصد لقطات من المباراة، ليتحول خلالها من نجم سابق على الملاعب العالمية إلى نجم فريقه داخل السجون، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف وساهم في صناعة 6 آخرين، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 11-2.

وكان رونالدينهو، يتحدث إلى أحد حراس السجن بالقرب من الملعب، عندما رآه سجناء آخرون وشجعوه على الانضمام، ليخوض المباراة رفقة فريقه أول أمس الجمعة، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وأعادت واقعة رونالدينهو، إلى أذهان الجماهير المصرية، شخصية "كمال الشهير بكونجو"، التي جسدها الفنان محمد إمام في الفيلم المصري "كابتن مصر"، والتي كانت تدور أحداثه حول وصول "كونجو" إلى المنتخب بعدما أصبح أبرز لاعبي مصر عقب مرورة بمعاناة كبيرة في بداياته، قبل أن يدهس رجل أمن بالخطأ أثناء قيادته السيارة ليحكم على اللاعب بالسجن لمدة 3 سنوات، لكنه قرر أن يشكل داخل السجن فريقًا محترفًا لكرة القدم من زملائه المساجين ليصبح نجمهم.

يذكر أن، رونالدينهو معرض لعقوبة السجن بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بسبب السفر إلى باراجواي بجواز سفر مزور، ومعه شقيقه.

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