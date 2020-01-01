مركز خاص لعلاج المدمنين مجاناً: نخفف زحام "الحكومى"

علاج بالمجان لغير القادرين، خدمة تقدمها مؤسسة علاجية خاصة لمكافحة الإدمان، لتشجيع متعاطى المخدرات من الفقراء على التعافى والعودة لحياتهم الطبيعية مرة أخرى، كذلك دعم القادرين بخصم 50% نظراً لارتفاع تكاليف العلاج التى تقف كحائط صد أمام الراغبين فى الابتعاد عن طريق الإدمان.

«هنساعدك تتخلص من سموم جسمك»، شعار رفعه شريف عزيز، مسئول المؤسسة، التى تقع فى منطقة حدائق أكتوبر، مؤكداً أنها تفتح أبوابها للجميع منذ 5 سنوات، لمساعدة المدمنين على التعافى من المخدرات، وتعديل سلوكهم، ومساندتهم حتى يستطيعوا بناء حياة جديدة خالية من الإدمان، كما توفر فرص عمل لهم: «المؤسسات الرسمية المسئولة عن معالجة الإدمان للأسف عليهم زحمة كبيرة وعشان أى حد يروح يتعالج بيتحط على قوائم الانتظار وفى الحالة دى المدمن بيبقى خلقه ضيق جداً وممكن يزهق ويرجع للإدمان فدورنا أننا نساعد الشباب أن صحتهم ترجع لهم».

تصل مدة العلاج بالمؤسسة إلى 6 أشهر، يتم سحب أعراض المخدرات فى أول ثلاثة أشهر من خلال تقديم مجموعة من الأدوية اللازمة للتخلص من آثار المخدرات نهائياً حسب كل حالة، مع توفير إقامة دائمة لهم لتأهيلهم نفسياً واجتماعياً بواسطة عدد من الأطباء المتخصصين.