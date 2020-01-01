تراقب النشاط البدني والنوم.. هواوي تنافس آبل بساعة متطورة (فيديو)

دخلت شركة HONOR التابعة لهواوي في منافسة مع Apple watch الشهيرة، بساعة ذكية متطورة، يمكنها العمل لمدة أسبوعين دون الحاجة لشحن بطاريتها من جديد، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتستطيع ساعة MagicWatch 2 الجديدة من HONOR، العمل لتلك المدة الطويلة بعد شحن بطاريتها كاملة، بفضل التقنيات المتطورة التي زودت بها، ومنها معالجات Kirin A1 وCortex-M7 التي تتميز باستهلاكها القليل للطاقة.

كما تتميز الساعة بـ"وضع توفير الطاقة" الذي يسمح لها بمراقبة عمل التطبيقات وإيقاف تلك التي لا يستعملها المستخدم، بالإضافة لحصولها على ميزة مراقبة النشاط البدني ومعدلات المشي والجري، إضافة لميزة قياس معدلات نبض القلب، وميزات لمراقبة النوم، وخدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وجدير بالذكر، أن هذه الساعة توفر للمستخدم إمكانية التحكم بالموسيقى، والرد واستقبال المكالمات الواردة وقراءة الرسائل الواردة إلى الهاتف الذي تتصل به عبر البلوتوث.