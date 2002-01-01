كيف يختطف كورونا خلايا البشر؟ باحثون يكشفون السر

03:55 ص | الأحد 15 مارس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

عاجل.. تسجيل 50 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

عاجل.. تسجيل 50 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

ناميبيا تعلق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا بسبب "كورونا"

ناميبيا تعلق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا بسبب "كورونا"

أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا

أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا

3 حالات شفاء لمصابين بـ كورونا في الإمارات

3 حالات شفاء لمصابين بـ كورونا في الإمارات

فهم طريقة مهاجمة فيروس كورونا المستجد الخلايا البشرية واختطافها، أمر نجح فيه مجموعة من العلماء الصينيين والأمريكيين، والذي قد يساهم في إيجاد طريقة للتصدي له، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، نقلا عن شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

فهم كيف يهاجم "كورونا" الخلايا

واستخدم باحثون في جامعة ويستليك الصينية، في هانغتشو، وجامعة تكساس الأميركية، مجهرا إلكترونيا شديد الدقة، بوسعه التقاط صور لأصغر الجزيئات الحيوية، لفهم كيف يهاجم "كورونا" الخلايا.

ولإحداث ضرر في جسم الإنسان، فإن الفيروس قادر على مهاجمة الخلايا بهدف إنتاج نسخ من نفسه وتكوين خلايا جديدة تدمر الخلايا البشرية، وفق الدراسة. 

ووجد الباحثون الصينيون والأميريكيون، أن الفيروس الجديد "كوفيد 19"، له نمط يشبه إلى حد ما فيروس "سارس"، الذي تفشى بين عامي 2002 و2003، باستثناء بعض الاختلافات في الأحماض الأمينية.

ويقول الخبراء إن فهم تركيبة الفيروس وطريقة انتشاره ودخوله جسم العائل، يساعد على تطوير لقاح مضاد له.

وكان مسؤولون صينيون ذكروا في وقت سابق أن لقاح كورونا، قد يكون جاهزا لبدء اختباره سريريا خلال شهر أبريل المقبل.

الأكثر قراءة

ثمن الشهامة.. تعطل سيارة شريف بعد إنقاذه العشرات وتكلفة إصلاحها 90 ألفا

ثمن الشهامة.. تعطل سيارة شريف بعد إنقاذه العشرات وتكلفة إصلاحها 90 ألفا

ساعات طويلة أمضاها شريف خيري وفريقه من ملاك سيارات الجيب "4X4" تحت الأمطار لإنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار في مناطق التجمع.
كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا المستجد مبكرا؟

كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا المستجد مبكرا؟

تحذيرات مستمرة، انتشرت خلال الفترة السابقة، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة أكثر من 100 ألف شخص، ووفاة أكثر من 3 آلاف أخرون، ما أدى لموجة كبيرة
بعد السيول والأمطار.. موعد تحسن الطقس في مصر

بعد السيول والأمطار.. موعد تحسن الطقس في مصر

موجة من الطقس السيئ ضربت محافظات الجمهورية، منذ مساء الأربعاء، ومستمرة حتى غدا السبت، رغم أن هناك أيام معدودة تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء،
5 فيديوهات طريفة لتعامل المصريون مع الأمطار.. "كرة ورقص وحفل زفاف"

5 فيديوهات طريفة لتعامل المصريون مع الأمطار.. "كرة ورقص وحفل زفاف"

كعادة المصريين دائمًا ما يقابلون الأزمات بالضحك والسخرية والمواقف الطريفة، حيث استغلوا سوء الأحوال الجوية كعادتهم وقاموا ببعض الأفعال الطريفة في الأمطار.
حكم التخلف عن تأدية صلاة الجمعة بسبب الأمطار والطقس السيئ

حكم التخلف عن تأدية صلاة الجمعة بسبب الأمطار والطقس السيئ

أمطار غزيرة وعاصفة ترابية وبرق ورعد، موجة سيئة من الطقس لم نشهد مثلها من قبل منذ سنوات عديدة، تمر بها البلاد حاليا وتسبب في التزام المواطنين بيوتهم وعدم القدرة