كيف يختطف كورونا خلايا البشر؟ باحثون يكشفون السر

فهم طريقة مهاجمة فيروس كورونا المستجد الخلايا البشرية واختطافها، أمر نجح فيه مجموعة من العلماء الصينيين والأمريكيين، والذي قد يساهم في إيجاد طريقة للتصدي له، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، نقلا عن شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

فهم كيف يهاجم "كورونا" الخلايا

واستخدم باحثون في جامعة ويستليك الصينية، في هانغتشو، وجامعة تكساس الأميركية، مجهرا إلكترونيا شديد الدقة، بوسعه التقاط صور لأصغر الجزيئات الحيوية، لفهم كيف يهاجم "كورونا" الخلايا.

ولإحداث ضرر في جسم الإنسان، فإن الفيروس قادر على مهاجمة الخلايا بهدف إنتاج نسخ من نفسه وتكوين خلايا جديدة تدمر الخلايا البشرية، وفق الدراسة.

ووجد الباحثون الصينيون والأميريكيون، أن الفيروس الجديد "كوفيد 19"، له نمط يشبه إلى حد ما فيروس "سارس"، الذي تفشى بين عامي 2002 و2003، باستثناء بعض الاختلافات في الأحماض الأمينية.

ويقول الخبراء إن فهم تركيبة الفيروس وطريقة انتشاره ودخوله جسم العائل، يساعد على تطوير لقاح مضاد له.

وكان مسؤولون صينيون ذكروا في وقت سابق أن لقاح كورونا، قد يكون جاهزا لبدء اختباره سريريا خلال شهر أبريل المقبل.