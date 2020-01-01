زملاء إبراهيم عطا في الأرصاد الجوية: استمر في العمل حتى يوم رحيله

06:58 م | السبت 14 مارس 2020
إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للهيئة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة

إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للهيئة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة

كتب: فادية إيهاب

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جنود مجهولة عدة ساعدت المواطنين للخروج من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد نهاية الأسبوع الماضي، منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متمثلة في الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للهيئة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، الذي ظل متابعا لسير وإصدار البيانات المتعلقة بالطقس وتحذيراته حتى قبل وفاته بساعات قليلة، الخميس الماضي. 

المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية توفي بعد صراع مع مرض السرطان

وتوفي الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، بعد صراع مع مرض السرطان، فجر يوم الخميس الماضي، وفق ما أعلنه سيف ياسر، نجل شقيقة الراحل، في تصريحات لـ"الوطن"، مضيفا أنه عانى من المرض لفترة طويلة. 

محمود شاهين: أشرف على بيان موجة الطقس السيئ 

"رغم معاناته مع المرض إلا أنه بآخر أيامه كان متابعا لحالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد وأشرف على البيان الرسمي لهيئة الأرصاد الخاص بموجة الطقس السيئ".. تلك الكلمات قالها الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه مع "الوطن"، ناعيا الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للهيئة. 

ويبلغ "عطا" من العمر 51 عاما، وهو خريج كلية علوم بنها عام 1991، وحصل على الماجستير في علوم الأرصاد الجوية، وتم اختياره متحدثًا لهيئة الأرصاد منذ أكتوبر الماضي.

وأوضح "شاهين"، أن "عطا" عانى من مرض السرطان لمدة 4 شهور، واصفا إياه بالأخ الكبير الدئوب على خدمة جميع من حوله فضلا عن حرصه للمشاركة في حل مشاكلهم. 

وتحدث مدير مركز التنبؤات فى هيئة الأرصاد الجوية عن كفاءة "عطا" التي جعلته يشغل منصب أصغر وكيل وزارة بوزارة الطيران المدني، بجانب لباقته في الحديث وقدرته على التواصل ومساعدة الجميع ما جعله يشغل أيضا منصب المتحدث الإعلامي للهيئة. 

وحيد سعودي: عطا  تلميذي.. كان أمينا ومتميزا في عمله 

أما الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، ذكر خلال حديثه مع "الوطن" بداية تعامله مع "عطا" كونه تلميذه الذي التقى به عقب تخرجه؛ إذ تدرب الراحل على يده بهيئة الأرصاد الجوية، لافتا إلى أنه بعد تدريبه انتدب لإحدى المواقع العسكرية لمدة 15 عاما، فعمل أستاذًا لمادة الأرصاد الجوية بالكلية الجوية، ثم مدير إدارة التنسيق المدني العسكري بهيئة الأرصاد الجوية؛ ليشغل في النهاية منصب رئيس الإدارة المركزية للهيئة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة حتى وفاته. 

ووصف "سعودي"، "عطا" بأنه شخص أمين وعلى خلق ومتعاون في جميع تعاملاته، ودائم التبسم، أما عن أدائه المهني فيشهد له بالتميز ومساهمته في الحد من حدوث مخاطر عدة عن طريق التقارير الصادرة من غرفة التنبؤات الجوية. 

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ هيئة الأرصاد والعاملين بها لم يتلقوا العزاء ولم يستطيعوا تقديم العزاء في فقيد الهيئة؛ نظرًا لتواجد الجميع في غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة منذ بداية موجة الطقس السيئ، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة والإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد".

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