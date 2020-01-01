"بابجي" "وفاطمة كشري".. ضيوف دفعة تخرج بإحدي كليات الصيدلة

يوم الاحتفال بانتهاء الدراسة الجامعية والتخرج يعد ذكرى مميزة غير عادية للعديد من طلاب الجامعات، فعادة ما يبحث الطلاب عن طرق غير مألوفة لكيفية الاحتفال بهذا اليوم الخاص، وهو ما قام به "عبدالله" وصديقه "سيف"، خلال التفكير في كيفية احتفالهما بيوم تخرجهما.

أزياء الطلاب من زمن الستينات والسبعينات

"لاقينا أغلب اللي بيتعمل اليومين دول الأزياء الستيناتي والسبعيناتي، فجاتلنا فكرة جديدة ممكن ننفذها".. هكذا بدأ "عبدالله نبيل"، طالب الفرقة الخامسة بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، حديثه مع "الوطن".

شخصيات مختلفة ومتعددة، ما بين الكارتونية والتمثيلية التي قدمت في عدد من الأعمال الفنية من قبل، وكذلك شخصيات الألعاب الشهيرة، هي التي قدمها طالب الصيدلة بالتعاون مع أصدقائه.

"بكيزة هانم الدرملي، فاطمة كشري، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وشخصية لعبة بابجي الشهيرة"، وغيرهم، جاءت من بينهم الشخصيات المقدمة من طلاب الفرقة الخامسة في كلية الصيدلة.

لم يكتفِ شباب دفعة الفرقة الخامسة بتقديم فكرة غير مألوفة فقط، بل شارك البعض منهم في تصميم أزياء الشخصيات أيضًا، "أغلب اللبس اللي موجود هاند ميد، معمول في البيت، ناس عاملاه بإيديها، والبنات هي اللي مصممة الجناحات والكابات، وتنفيذ الفكرة لحد التصميم خد مننا 6 أيام بالظبط".. وفقًا لـ "عبدالله".

أما عن ردود الأفعال حول فكرة تلك الشخصيات، يقول "عبدالله"، إنها نالت إعجاب الأساتذة وكذلك طلاب الفرق الأخرى داخل الجامعة، "الدكاترة جم اتصوروا معانا وحسوا إننا دفعة مختلفة عدت عليهم من سنين، والدفعات التانية بيشوفوا حاجة يعملوها زينا".