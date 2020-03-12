خوف وسخرية وشخصيات كرتونية.. هكذا واجه الفنانون العاصفة والطقس السيئ

منذ الخميس الماضي، سادت حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار والسيول في العديد من الأماكن في محافظات الجمهورية المختلفة، وهو ما واجهه المصريون بعدة طرق، كما فعل الفنانون أيضا، حيث علقوا على حالة الطقس بعدة طرق كوميدية وساخرة.

أحمد حاتم يعلق على الطقس

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر فيها وهو يقف رافعًا بنطاله وممسكا بمظلة، في محاولة منه لحماية منزله من تسرب مياه الأمطار إليه، معلقا: "مفيش نقطة مية هتخش طول مانا عايش".

أحمد حلمي

نشر الفنان أحمد حلمي، مقطع فيديو ظهر فيه مع أحد رجال الحماية المدنية، موجها حديثه لرجل قائلاً: "والله العظيم أحلى صورة.. الله يعينكم".

محمود حجازي وأسما شريف منير

ونشر الفنان محمود حجازي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة له بصحبة زوجته أسما شريف منير وابنتها لارا، وهم يرتدون "Jumpsuit" من الفراء لشخصيات كرتونية، معلقا: "إحنا جاهزين للعاصفة".

رجاء الجداوي

وعبرت رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي، على "إنستجرام"، عن خوفها من هذا الطقس، حيث نشرت مقطع فيديو جديد، أوضحت من خلاله أنها تمكث في ظلام دامس بمنزلها بصحبة ابنتها وحفيدتها.

وتحدثت عن معاناتها، مشيرة إلى أن منزلها تعرض لماس كهربائي أدى إلى انقطاع التيار، بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب، معلقة: "البيت كله ضلمة، ومين قال إنها شاعرية، أنا مش شايفة أي رومانسية، صوت الرعد بيخوفني، أنا جبانة أوي".

وأضافت "ربنا يسترها علينا كلنا ويحفظنا ويحمينا ويديم علينا النعم، ويعين كل اللي بلا منزل وكل المتضررين، هون علينا جميعا يارب وارفع غضبك ومقتك عنا يا الله هون يارب".

محمد رشاد

ونشر المطرب محمد رشاد، صورة له ساخرا من انتشار فيروس كورونا وعاصفة منخفض التنين، حيث كتب: "قبل الإعصار المحلي المحطوط عليه كورونا".

عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة، صورة له ظهر فيها مرتديًا بذلة غطس، معلقا: "عايزة حاجة من تحت غير الزبادي يا ماما؟".

بشرى

نشرت بشرى عبر حسابها على إنستجرام صورة وهي تخوض في بركة من مياه الأمطار معلقة: "أكل العيش مر.. ‏ولازم حد يخرج يجيب الأكل، بكل رضا واقفة بغني عايم فى بحر الغدر، على رأي شارموفرز وأخر خمسة سنتي في بنطلوني ‏مبلولين اللى عنده بوت المطر يعتبر أغنى إنسان في العالم اليومين دول".‏

أحمد سعد

نشر الفنان سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع "Instagram"، صورة له وهو يرتدي بذلة غطس، معلقا: "أنا نازل عندي شغل، ادعولي الأكسجين يكفي عشان رايح الهرم".