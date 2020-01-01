طقس سيئ وأمطار وكورونا وحادث قطار.. أسبوع مصري مليء بالأحداث

ساعات قليلة، مرت على بدء يوم السبت، معلنًا عن بداية أسبوع جديد، تلى أسبوعًا كان مليئًا بالأحداث والأزمات، التي شغلت الرأي العام، وتأثر بها المواطنون بشكل كبير.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي:

سوء الأحوال الجوية

منذ بداية الأسبوع، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة من سوء الأحوال الجوية تشهدها البلاد بدءً من يوم الخميس، ليصبح الجميع على أهبة الاستعداد، سواء على مستوى المسؤولين أو المواطنين.

وبحلول يوم الخميس، تساقطت الأمطار بغزارة على أغلب محافظات الجمهورية، وهي الموجة التي استمرت بحلول يوم الجمعة، ما نتج عنها انقطاع للكهرباء والمياه، بعدد من المناطق، بالإضافة إلى تجمعات كبيرة من المياه، في عدة محافظات.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع الخبراء أن بداية من يوم السبت، تقل حدة موجة الطقس السيئ، إذ يبدأ تحسن الأحوال الجوية، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مع يوم الأحد، وتنعدم فرص الأمطار ونشاط الرياح.

فيروس كورونا

لا صوت يعلو على مستجدات انتشار فيروس كورونا، ليس على مستوى مصر فحسب، وإنما على مستوى العالم أجمع، إذ يواصل الفيروس المستجد توغله، في عدد كبير من دول العالم.

وعلى المستوى المصري، استمر خلال الأسبوع الأخير، تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، في الوقت ذاته، الذي شهد تعافي عدد من الحالات المسجلة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الجمعة، هو 93 حالة، من ضمنهم 21 حالة جرى شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط "حالة السيدة المصرية التي توفيت أول أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني، الذي توفي يوم الأحد الماضي، الموافق 8 مارس".

شائعتي "الأشعة الكونية وهروب الأسد"

كما شهدت الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، تداول شائعتين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثبت عدم صحتهما فيما بعد.

الأولى كانت تدور حول أشعة كونية، قالوا إنها ستضرب الأرض اليوم، مع تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من هواتفهم، ونفى الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ما تردد وصول أشعة كونية إلى الأرض اليوم تؤثر على الهواتف، موضحا أنه لم يجر رصد أي انبعاثات كونية غير طبيعية.

أما الإشاعة الثانية، فكانت تتعلق بهروب أسد من سيرك الحلو الموجود بجوار نادي الشمس، نفت فاتن الحلو، مروضة الأسود العالمية ومدير سيرك "الحلو"، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها مجرد شائعات.

تصادم قطارين

وقع يوم الخميس الماضي، حادث تصادم بين قطاري ركاب رقمي 991 و989 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث تصادم أحدهما في الآخر من الخلف.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد المصابين 17 شخصا نقلهم نحو 20 سيارة إسعاف، وحالتهم مستقرة.

وتبين من خلال المعاينة، تَوقُّف القطار رقم 991 القادم من أسوان -لسبب لم يُكشَف حتى الآن- واصطدام القطار رقم 989 به، القادم من ذات الوجهة، ما أدى لخروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها، لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار.