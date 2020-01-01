جوجل يحتفل بالذكرى الـ90 لميلاد النحات الجزائري محمد خدة

05:21 ص | السبت 14 مارس 2020
محمد خدة

محمد خدة

كتب: أحمد حامد دياب

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احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ90 لميلاد النحات الجزائري محمد خدة ونشروا صورة كرتونية له على صدارة الصفحة الرسمية.

وخدة هو رسام ونحات جزائري يعتبر أحد مؤسسي فن الرسم الجزائري المعاصر، وأحد أعمدة ما يسمى بـ"مدرسة الإشارة" حيث مارس الرسم على مدار أكثر من أربعة عقود رسم خلالها العشرات من اللوحات الفنية الموجودة حاليا بالمتحف الوطني للفنون الجميلة بالعاصمة، والمتحف الوطني أحمد زبانة بوهران، ولدى الاتحاد الوطني للفنون الثقافية.

كما قدم خدة بعض الجداريات منها "نصب الشهداء" في مدينة المسيلة، ومنحوتة أخرى تزين مطار الملك خالد الدولي بالسعودية.

كما رسم خدة أغلفة كتُب نالت شهرة عالمية  مثل ديوان الوردة لجان سيناك سنة 1964، و "من أجل إغلاق نوافذ الحلم" لرشيد بوجدرة سنة 1965، و"العصفور المعدني" لالطاهر جعوط سنة 1982 وأيضا كتب للفرنسي جون ميشال وجورج برنارد.

ولمحمد خدة العديد من المقالات والكتابات النقدية والتنظيرية التي كان ينشرها في الصحف والمجلات المتخصصة أو تضمنتها كتبه التي نذكر بين أهمها: كتاب "عناصر من أجل فن جديد" أصدره بالإشتراك مع آنا جريكي سنة 1967، وكتاب "أوراق مبعثرة ومجتمعة" عن منشورات "سناد"، الجزائر سنة 1983.

وتوفي خدة في 4 مايو عام 1991 عن عمر يناهز 61 عام بعد معاناته من مرض سرطان الرئة.

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