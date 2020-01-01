صور.. محمد رمضان برفقة إيتو وفيجو في المغرب

02:33 ص | السبت 14 مارس 2020
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

كتب: رامي مصطفى

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شارك الفنان محمد رمضان، جماهيره ومتابعيه، بصور له تجمعه بنجمي كرة القدم المعتزلين، البرتغالي لويس فيجو، والكاميروني صامويل إيتو.

ونشر رمضان الصور التي جمعته بالنجمين، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

والتقط رمضان الصور رفقة فيجو وإيتو، خلال تواجده في إحدى رحلاته إلى المغرب، حسبما أظهر التعليق الذي وضعه الفنان على الصورة، الذي جمع بين أعلام مصر والمغرب والكاميرون والبرتغال.

البرتغالي لويس فيجو، واحدا من أساطير كرة القدم البرتغالية، وسبق له اللعب لريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي.

الأمر نفسه بالنسبة لأسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، الذي سبق له اللعب لأندية برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي، كما بدأ حياته الكروية في إسبانيا، باللعب لريال مدريد، ثم انتقل للانضمام إلى صفوف إشبيلية الإسباني.

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