"أي كلام في الكورونا".. شائعات متداولة مؤخرا وحقيقتها

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في نهاية ديسمبر الماضي بمدينة "ووهان" الصينية، لا تتوقف الشائعات حول ظهور إصابات بالفيروس، حيث يعمل البعض على نشر المعلومات غير الدقيقة، الأمر الذي يثير حالة من الذعر بين المواطنين.

وترصد "الوطن" أبرز الشائعات المتداولة عن فيروس كورونا مؤخرا، وحقيقتها من واقع البيانات الرسمية المعلنة.

جامعة الأزهر تنفي وجود إصابات بين الطلاب

نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تردد حول وجود إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث حذرت من الانسياق وراء الشائعات. وذلك بإعادة نشر ما كتبته الصفحة الرسمية لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر، والتي كتب خلالها: "أعلن فضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود أنه لا صحة لما أشيع من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين طلاب الكلية، مؤكدا أن ما كتب على صفحات التواصل الاجتماعي ما هو إلا بعض شائعات لا صحة لها، وأن الكلية خالية تماما من أي إصابات، وأكد فضيلته أن الكلية ستتبع هذه الإشاعة للوصول إلى من أطلقها، لينال عقوبته التي فرضها القانون، والكلية تناشد الجميع بتحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها، وهي غير مسؤولة عن أي أخبار تصدر من غير صفحاتها الرسمية".

مجلس الوزراء ينفي العديد من شائعات كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، العديد من الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول فيروس كورونا، جاء أبرزها كالتالي:

- لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدن الجامعية، وكافة المدن الجامعية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية.

- لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين، وذلك لالتزامهم بطرق مكافحة العدوى بالمستشفيات، ويتم إخضاعهم للفحص الطبي بشكل مستمر.

- لم يتم إجبار أي من أعضاء الفرق الطبية على العمل بمستشفيات العزل بأي من محافظات الجمهورية، والعمل داخل هذه المستشفيات اختيارياً وليس إلزامياً.

- لا تأجيل لموعد امتحانات الثانوية العامة، وستعقد الامتحانات في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المقررة.

- لم يتم رفع الغياب بالمدارس كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، وتلتزم كافة المدارس برصد نسب حضور الطلاب وموافاة الوزارة بها يومياً.

- لا وقف لزيارة المناطق الأثرية بالأقصر، وحركة السياحة بكافة المحافظات السياحية تسير بشكل منتظم مع تشديد الإجراءات الوقائية بكافة المنشآت السياحية.

- لا يوجد ما يسمي بتحليل "PCR"مستعجل للكشف عن فيروس كورونا بمبلغ 2500 جنيه، وتكلفة التحليل هي 1050 جنيهاً فقط للمواطن المصري، و70 دولاراً للأجنبي، دون أي هامش ربح.

- لم يتم توجيه أي فرق طبية لتعقيم المنازل ضد فيروس كورونا.