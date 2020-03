منهم "Home Alone".. ديزني توقف إنتاج 7 أفلام بسبب كورونا

أصدرت استوديوهات شركة "ديزني" العالمية قرارا بوقف إنتاج بعض أفلام "الأنيميشن" التي تعمل عليها حاليا، بسبب تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد 19).

وقال متحدث باسم استوديوهات "ديزني": "على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة من كوفيد-19 بين العاملين في الإنتاج لدينا، إلا أنه بعد النظر في البيئة الحالية والمصالح الفضلى لفريق عملنا وطاقمنا، فقد اتخذنا قرار بوقف إنتاج أفلامنا حاليا".

وأكد المتحدث باسم استديوهات "ديزني" على أنهم سيواصلون تقييم الوضع ويستأنفون إنتاج هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

الأفلام التي أوقفت ديزني إنتاجها بسبب كورونا

وجاء على لسان المتحدث باسم الشركة العالمية أنه تتضمن الأفلام التي اتخذت ديزني قرارا بوقفها بسبب تفشي فيروس كورونا:

The Little Mermaid

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings

Home Alone

The Last Duel

Nightmare Alley

Peter Pan & Wendy

Shrunk

جدير بالذكر أن الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حملت العديد من الأنباء المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، سواء إصابات أو وفيات جديدة، ووصوله إلى منازل مسؤولين أو أندية رياضية، حيث يواصل الفيروس الذي ظهر في الصين مطلع العام الجاري انتشاره وتوغله وحصد الضحايا وتسجيل المزيد من المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما أعلنت هونج كونج في الساعات الأولى من صباح الجمعة تسجيل حالة وفاة جديدة في البلاد، ليرتفع عدد وفيات الفيروس إلى أربعة أشخاص.

الفيروس في الساعات الأولى من صباح اليوم وصل إلى مسؤول جديد، حيث أعلنت كندا عن إصابة زوجة رئيس الوزراء جاستن ترودو، بفيروس كورونا، وقال مكتب ترودو في بيان على تويتر إن رئيس الوزراء بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض، الإصابة، إلا أنه سيبقى في عزل ذاتي لمدة 14 يوما.

الدوري الإنجليزي أصبح على المحك خلال الساعات الأولى من اليوم، حيث أعلن نادي أرسنال الإنجليزي إصابة مديره الفني ميكيل أرتيتا بالفيروس، وأتبعه تشيلسي بإعلان إصابة مهاجمه أودسون أودوي كذلك، وتم وضع الفريقين في حجر صحي كامل.