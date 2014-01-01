ثناية تشيلسي وريمونتادا السيتي.. النحس يلازم ليفربول من قبل كورونا

حلم انتظرته جماهير ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، في آخر 30 عاما، من أجل رؤية فريقهم يقف على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" مرة أخرى، وعلى الرغم من اقترابهم من الحصول عليه في ظل الفارق الكبير في النقاط بين الريدز وأقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، إلا أن إيقاف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19" في إنجلترا وإصابته لعدد من نجوم الدوري، قد يجعل جماهير الريذر يرون ذلك الحلم يتبخر أمام أعيونهم.

بدأ كورونا في إصابة العديد من نجوم الدوري الإنجليزي، أبرزهم مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، بالإضافة إلى أودسون أودوي لاعب تشيلسي، كما أعلن برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر الاشتباه في إصابة ثلاثة لاعبين في الفريق بفيروس كورونا، كما أن واتفورد أرسل ثلاثة لاعبين إلى المنزل عقب ظهور أعراض كورونا عليهم.

وبناء على ذلك، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، تعليق جميع مباريات ⁧‫البطولة‬⁩ حتى 4 أبريل المقبل، وفقا لما توصلت إليه خلال اجتماعها مع الأندية اليوم، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأعاد ذلك السيناريو إلى أذهان مشجعي ليفربول نحس تتويج فريقهم بالدوري خلال الجولات الأخيرة من البطولة والذي حدث في مناسبتين يستعرضها لكم التقرير التالي:

ثنائية تشيلسي

لم تكن واقعة كورونا الأولى في حالة إلغاء الدوري، حيث واجه ليفربول نحس التتويج بالدوري الإنجليزي في الأعوام الأخيرة، وكان أبرزها ثنائية تشيلسي في المباراة التي جمعت بينهما يوم 27 أبريل من عام 2014، ضمن منافسات الجولة الـ36 من البريميرليج، عندما توج مانشستر سيتي باللقب في النهاية متفوقا بفارق نقطتين عن الريدز.

ريمونتادا السيتي

وكانت ريمونتادا مانشستر سيتي أمام برايتون في الجولة الأخيرة بالموسم الماضي للدوري الإنجليزي، قد تسببت في خسارة ليفربول للقب، ففي الوقت الذي تقدم فيه ليفربول على وولفرهامبتون بهدف السنغالي ساديو ماني، كان السيتيزنز متأخرا أمام مضيفه برايتون بنفس النتيجة، الأمر الذي كان يعني تتويج الريدز باللقب.

وسرعان ما تمكن السيتي من قلب النتيجة لصالحه بأربعة أهداف، ليتوج باللقب على حساب ليفربول، بالرغم من تحقيق الأخير الفوز بهدفين دون رد، إلا أن السيتيزنز تفوق بفارق نقطة عن الريدز.

وأصبح ليفربول أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يخسر مباراة واحدة بالموسم، ويفقد لقب البريميرليج، ليحصل السيتي على اللقب بعد نجاحه في تصدر جدول المسابقة برصيد 98 نقطة، متفوقا على الريدز بفارق نطقة وحيدة، ليواصل الفريق نحسه في الجولات الأخيرة بالبطولة الإنجليزية.

الجدير للذكر، أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 82 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 57 نقطة، وذلك بعد مرور 29 جولة من البريميرليج.