حملة لتسقيف 23 بيتاً بعد الإعصار: رب ضارة نافعة

03:21 ص | السبت 14 مارس 2020
متطوعون أثناء تسقيف المنازل المضارة من الأمطار

متطوعون أثناء تسقيف المنازل المضارة من الأمطار

كتب: مها طايع

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بيوت ذات بنية أساسية ضعيفة، لم تصمد أمام الرياح والأمطار الغزيرة، التى تعرضت لها المحافظات المختلفة منذ صباح الخميس، فتصدعت الأسقف وانهارت بالكامل، وتركت ساكنيها بلا مأوى، ما دفع محمد خفاجة، موظف، لجمع التبرعات، وتوجيهها لبناء 23 سقفاً لمنازل بمركز أطفيح، التابع لمحافظة الجيزة.

قام «محمد»، بحصر المنازل التى انهارت أسقفها فى اليوم الأول لموجة الطقس السيئة، وعلى الفور بدأ تلقى التبرعات، من قبل أهالى المنطقة: «البيوت فى المركز على قد حالها، والإعصار كان جامد، بقالنا زمن طويل ما شوفناش زيه، وللأسف الأسقف وقعت، ده غير البيوت اللى أساساً من غير أسقف، فجمعنا من بعض، عشان نبنى أسقف بعد ما الموجة تخلص». لا يحدد «محمد» مبلغاً للتبرع به، إنما يستقبل كافة التبرعات، بما فيها المبالغ الزهيدة: «ناس اتبرعت بالخشب، ونجارين ونقاشين اتبرعوا بمجهودهم، وكل اللى هيقدر يعمل حاجة مش هيتردد، المهم نبنى سقف متين، يستحمل أى أعاصير أو أمطار، ويفضل على حاله سنين طويلة».

4 آلاف جنيه، هى تكلفة بناء السقف تقريباً، بحسب «محمد»، وفى غضون يومين، تم جمع ما لا يقل عن 10 آلاف جنيه، ومتبرعون كثر أبدوا استعدادهم للتبرع ومساعدة الأسر المتضررة، التى تعيش الآن بلا أسقف، فى ظروف الطقس السيئ: «اعتدت مع متطوعين زملائى كل فترة بناء أسقف للأسر الفقيرة، وكنا بنخلصها فى 10 أيام، وبعد ما شوفنا وضع الناس بعد العاصفة، قررنا ننزل بعد ما الموجة تخلص مباشرة، وننجز بناء الأسقف فى أسرع وقت، للم شمل الأسر، ومحدش يبات من غير سقف».

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