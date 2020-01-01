"ميار".. أصغر مصرية فى "وكالة الفضاء": رفضت عروضاً للعمل فى جامعات أجنبية

لم تكتف المهندسة ميار وائل، بكونها أول مصرية وعربية تتخصص فى مجال تصميم وتصنيع الطائرات الحربية، بل واصلت سعيها لكسر الصورة النمطية للمرأة، لتصبح أصغر مصرية يتم تعيينها فى وكالة الفضاء المصرية، وأول امرأة تتخصص فى مجال تصميم الأقمار الصناعية فى الوكالة. «بعد تخرجى فى جامعة خاى الوطنية بأوكرانيا، بتقدير امتياز فى مجال هندسة الفضاء، تخصص تصميم وتصنيع الطائرات الحربية والصواريخ والروكيت، أردت تطبيق ما أدرسه على أرض الواقع، وكانت وكالة الفضاء المصرية، هى سبيلى لذلك، خاصة أنها مؤسسة حديثة، تم تأسيسها منذ عامين فقط، وبالطبع تحتاج إلى كوادر علمية شابة»، بحسب ميار، ٢٢ عاماً.

تحلم بتقلد النساء المناصب العلمية

حب «ميار» الشديد لمصر، ورغبتها فى أن تتقلد النساء المناصب العلمية الهامة، دفعها إلى رفض كافة العروض التى حصلت عليها للعمل فى جامعات عربية وغربية: «تواصلت مع المهندس محمد القوطى، رئيس الوكالة، وأخبرته برغبتى فى الانضمام للوكالة، وبعد عدة مقابلات لتقييمى نجحت فى الانضمام، رغم أن معظم العاملين بالوكالة من حاصلى الماجستير والدكتوراه، لأكون أصغر امرأة تعمل فى الوكالة، وأول سيدة فى مجال تصميم الأقمار الصناعية».

ترى «ميار» أن النساء، مثل الرجال، مطالبون بخدمة الوطن فى كافة المجالات، سواء كانت صعبة أو سهلة: «آمل أن يتطور مجال صناعة الأقمار الصناعية فى مصر، لتصبح مصر فى مصاف الدول العلمية المتقدمة، مثل الدول الأوروبية واليابان، إلى جانب استغلال الصحراء الشاسعة التى نملكها، واكتشاف مصادر جديدة للطاقة من بترول ومعادن، وهو ما يساعد مصر اقتصادياً فى السنوات المقبلة».