"متجوزوش دلوقتي".. كيف يؤثر الطقس على المزاج؟

حالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار تعيشها البلاد في الوقت الحالي وتشهد هطول أمطار غزيرة، وتنعكس حالة الطقس على الأبراج الفلكية وتؤثر بدورها على الحالة المزاجية والنفسية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن الطقس سيشهد تحسنا خلال اليوم السبت، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، إذ أن القمر سيخرج من برج العقرب في حوالي الواحدة ظهرا، وسيبدأ التحسن من العصر.

وأشارت "عبير" إلى وجود تنافر فلكي، ما بين القمر وفينوس، ما يعني وجود حالة من التوتر والحساسية من الناس وسوء تفاهم أيضا.

ويؤثر التنافر أيضا على حالة الجو وستكون هناك تقلبات، ولكن ابتداء من اليوم سيتحسن الأمر.

وذكر علماء الفلك العرب في كتب الأبراج القديمة، بأنه يفضل عدم الزواج أو عقد القران خلال فترة تواجد القمر في العقرب، وفقا لـ"عبير".