جهات تواصلت مع "شريف" بعد تعطل سيارته "المنقذة" في مدينة نصر

07:55 م | الجمعة 13 مارس 2020
سيارة شريف

سيارة شريف

كتب: أحمد حامد دياب

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قال شريف خيري أحد أعضاء فريق إنقاذ السيارات، إن رئيس مكتب رئيس الهيئة العربية للتصنيع تواصل معه وأخبره بصدور قرار مصدق عليه من الفريق عبدالمنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بتحمل تكاليف إصلاح سيارته والتي تعرضت للعطل أثناء إنقاذه لإحدى السيارات الغارقة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن توكيل جيب تواصل معه وعرض عليه تخفيضات كبيرة، لافتا إلى أن الشركة الرئيسة المصنعة للسيارة تواصلت معه أيضا، وطلبت منه إرسال السيارة لأحد التوكيلات المعتمدة والحصول على خصم خاص لسيارته.

وأكد شريف أنه تلقى عروضا من توكيلات جيب الموجودة بمصر لإجراء الصيانة اللازمة لسيارته مع تقديم خصم خاص له إلا أنه رفض.

وأعرب خيري عن شكره لرئيس الهيئة العربية للتصنيع على قرار إصلاح السيارة التي تعطلت نتيجة لإنقاذ أحد السيارات الغارقة بشارع التسعين بالتجمع.

جدير بالذكر، أن سيارة شريف قد تعرضت لكسر في الموتور، أثناء محاولته إنقاذ سيارة غارقة في مياه الأمطار التي ضربت مصر أمس الخميس، كما قدر تكلفة إصلاح سيارته بـ90 ألف جنيه تقريبًا.

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