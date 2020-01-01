تجنبا لفيروس كورونا.. طرق ونصائح لتقوية جهاز المناعة

08:43 ص | السبت 14 مارس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: الوطن

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في ظل النصائح المتعددة المنتشرة حاليا، حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد، تبادل خبراء الصحة، توصية بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، مدة 20 ثانية، والبعد مسافة متر واحد من الأفراد، لكن هناك العديد من الأمور البسيطة، التي يمكن القيام بها في المنزل، للمساعدة في تعزيز نظام المناعة.

وحول هذه الأمور التي تعزز من نظام المناعة، تحدثت عنها هانا براي، أخصائية التغذية، التي تعمل في Bio-Kult، إلى موقع "ميرور أونلاين"، بحسب موقع "روسيا اليوم"، وهي كالآتي:

- التأكد من الحصول على قسط كاف من النوم ليلا

لمساعدة الجسم على الراحة والتعافي، ما يسمح بالوظيفة المثلى للجهاز المناعي في اليوم التالي، يُنصح بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، على الأقل.

ويمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية قبل ساعة على الأقل، أو ربما قراءة كتاب أو ممارسة التأمل، أو الاستحمام، إلى الدخول في حالة استرخاء تتيح الاستمتاع بنوم ليلي جيد، ومساعدتك على الاستيقاظ بكامل طاقتك.

-تناول مكملات probiotic (بروبيوتيك)

ما يصل إلى 70% من خلايا المناعة لدينا، تتواجد في الأمعاء، وتلعب بكتيريا الأمعاء دورا أساسيا في دعم نظام مناعة قوي.

ومع مرور الوقت، ثبت أن "البروبيوتيك" متعدد السلالات (المكملات البكتيرية الحية)، تعمل على تقصير نزلات البرد بشكل كبير وتقليل شدة الأعراض.

ونظرا لأن كل سلالة من الكائنات الحية المجهرية المختلفة لها تأثير مفيد مختلف قليلا داخل الجسم، يُعتقد أن السلالات المتعددة لها فوائد أكثر إيجابية بشكل عام، وبالتالي تكون قادرة على المساعدة في دعم الجهاز المناعي بطرق متنوعة".

-التفكير جيدا بما نأكله

يجب التفكير جيدا بما نأكله، لأن بعض الأطعمة مفيدة أكثر من غيرها.

وتنصح هانا بـ: "استمتع بتناول الحساء الساخن واليخنة المغذية، ومجموعة متنوعة من الخضروات الموسمية العضوية الملونة، التي تقدم تشكيلة واسعة من العناصر الغذائية التي تعمل معا لضمان أن نظام المناعة قادر على العمل في أفضل حالاته لمكافحة المرض.

ويُنصح بإضافة الثوم إلى الوجبات، فقد استُخدم لقرون كمضاد طبيعي للميكروبات ومحاربة الالتهابات.

وبالإضافة إلى ذلك، توصي بالتوت والزبادي والأفوكادو والمحار والبقوليات والفطر، للمساعدة في تعزيز نظام المناعة.

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