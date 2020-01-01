أبرزها "الفيركون اس".. مطهرات يمكن استخدامها للوقاية من كورونا

06:35 م | الجمعة 13 مارس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

أغسل أيديك.. رسالة عبر السماء للتحذير من فيروس كورونا (فيديو)

أغسل أيديك.. رسالة عبر السماء للتحذير من فيروس كورونا (فيديو)

في المنصورة.. رش المصلين بمطهر بعد صلاة الجمعة للوقاية من كورونا

في المنصورة.. رش المصلين بمطهر بعد صلاة الجمعة للوقاية من كورونا

السر في جهاز المناعة.. هل ينقل المتعافون فيروس كورونا للآخرين؟

السر في جهاز المناعة.. هل ينقل المتعافون فيروس كورونا للآخرين؟

متى سينتهي فيروس كورونا في بؤرته؟ كبير الأطباء الصينين يجيب

متى سينتهي فيروس كورونا في بؤرته؟ كبير الأطباء الصينين يجيب

انتشرت العديد من التحذيرات بسبب فيروس كورونا، صاحبها الكثير من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس القاتل، كما طالب الأطباء الأشخاص حول العالم باتباع بعض العادات الصحية والالتزام ببعض التعليمات من أجل حماية أنفسنا من الفيروس الذي اجتاح العالم مؤخرا من ضمنها استخدام المعقمات والمطهرات المختلفة.

وفي صلاة الجمعة اليوم، تجمع عدد كبير من المصلين أمام مسجد " نور" بالمنصورة، لتطهير أيديهم عن طريق رشها بمطهر قبل الدخول لصلاة الجمعة وبعد الخروج من المسجد، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك باستخدام موتور رش ومادة "الفيركون اس" ضمن إجراءات الوقاية التي اتخذتها المديرية.

ماهو الفيركون اس

يعد ڨيركون اس، أسرع مطهر بالتركيزات المختلفة مما يجعله مثالي للتطهير النهائي للعنابر بين الدورات، ويكون آمن للاستخدام في الرش على الطيور والإضافة لمياه الشرب.

يحتوي "ڨيركون اس" على ممهدات تطهير وأكثر من مادة فعالة، كما يقضي على كل جزء في الفيروس والبكتيريا والفطريات والخمائر والعفن.

مطهرات يمكن استخدامها في مقاومة فيروس كورونا

وتعمل وكالة حماية البيئة الأمريكية على تزويد المستهلكين بقائمة من المطهرات التي يمكن للناس استخدامها لحماية أنفسهم من فيروس كورونا الجديد، حيث قال مدير وكالة حماية البيئة في أمريكا أندرو ويلر إن استخدام المطهر الصحيح هو جزء مهم في الوقاية من انتشار الأمراض والحد منها، بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل غسل اليدين".

وأوضحت وكالة حماية البيئة (EPA) أن جميع مشتقات لايسول أو كلوروكس، seni prime، يمكن استخدامها كمطهر للوقاية من كورونا.

وقالت الوكالة إنه من الأفضل اتباع الإرشادات الموجودة على ملصق المطهر، مشيرة إلى أن غسل اليدين بالصابون والماء لا يزال هو أفضل وسيلة لمنع انتقال الفيروس، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الأكثر قراءة

ثمن الشهامة.. تعطل سيارة شريف بعد إنقاذه العشرات وتكلفة إصلاحها 90 ألفا

ثمن الشهامة.. تعطل سيارة شريف بعد إنقاذه العشرات وتكلفة إصلاحها 90 ألفا

ساعات طويلة أمضاها شريف خيري وفريقه من ملاك سيارات الجيب "4X4" تحت الأمطار لإنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار في مناطق التجمع.
هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم السيئ، حيث أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية
غروب شمس ثانية.. ظاهرة فلكية نادرة تثير الجدل

غروب شمس ثانية.. ظاهرة فلكية نادرة تثير الجدل

ضوء غريب كأنه غروب شمس ثانية، ظاهرة فريدة للغاية أثارت اهتمام الكثيرون من الأشخاص اليوم الخميس، بعد أن شهدت سماء دولتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ظاهر
الفرز هو الحل.. إيطاليا تصدر قرارا بشأن مصابي فيروس كورونا

الفرز هو الحل.. إيطاليا تصدر قرارا بشأن مصابي فيروس كورونا

قبل أسبوعين، كان لدى إيطاليا 2502 حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، حيث أصبحت هي أكثر دولة تضررًا منه بعد الصين، لتسجل الآن أكثر من 12462 إصابة بالمرض..
بعد السيول والأمطار.. موعد تحسن الطقس في مصر

بعد السيول والأمطار.. موعد تحسن الطقس في مصر

موجة من الطقس السيئ ضربت محافظات الجمهورية، منذ مساء الأربعاء، ومستمرة حتى غدا السبت، رغم أن هناك أيام معدودة تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء،