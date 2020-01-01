أبرزها "الفيركون اس".. مطهرات يمكن استخدامها للوقاية من كورونا

انتشرت العديد من التحذيرات بسبب فيروس كورونا، صاحبها الكثير من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس القاتل، كما طالب الأطباء الأشخاص حول العالم باتباع بعض العادات الصحية والالتزام ببعض التعليمات من أجل حماية أنفسنا من الفيروس الذي اجتاح العالم مؤخرا من ضمنها استخدام المعقمات والمطهرات المختلفة.

وفي صلاة الجمعة اليوم، تجمع عدد كبير من المصلين أمام مسجد " نور" بالمنصورة، لتطهير أيديهم عن طريق رشها بمطهر قبل الدخول لصلاة الجمعة وبعد الخروج من المسجد، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك باستخدام موتور رش ومادة "الفيركون اس" ضمن إجراءات الوقاية التي اتخذتها المديرية.

ماهو الفيركون اس

يعد ڨيركون اس، أسرع مطهر بالتركيزات المختلفة مما يجعله مثالي للتطهير النهائي للعنابر بين الدورات، ويكون آمن للاستخدام في الرش على الطيور والإضافة لمياه الشرب.

يحتوي "ڨيركون اس" على ممهدات تطهير وأكثر من مادة فعالة، كما يقضي على كل جزء في الفيروس والبكتيريا والفطريات والخمائر والعفن.

مطهرات يمكن استخدامها في مقاومة فيروس كورونا

وتعمل وكالة حماية البيئة الأمريكية على تزويد المستهلكين بقائمة من المطهرات التي يمكن للناس استخدامها لحماية أنفسهم من فيروس كورونا الجديد، حيث قال مدير وكالة حماية البيئة في أمريكا أندرو ويلر إن استخدام المطهر الصحيح هو جزء مهم في الوقاية من انتشار الأمراض والحد منها، بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل غسل اليدين".

وأوضحت وكالة حماية البيئة (EPA) أن جميع مشتقات لايسول أو كلوروكس، seni prime، يمكن استخدامها كمطهر للوقاية من كورونا.

وقالت الوكالة إنه من الأفضل اتباع الإرشادات الموجودة على ملصق المطهر، مشيرة إلى أن غسل اليدين بالصابون والماء لا يزال هو أفضل وسيلة لمنع انتقال الفيروس، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.