هل تضرب الأشعة الكونية الأرض اليوم؟ إليك التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات حول أشعة كونية قالوا إنها ستضرب الأرض اليوم، مع تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من هواتفهم.

وتساءل الناس هل تشكل الأشعة الكونية خطرا عليهم وما درجة خطورتها وكيف تتشكل؟ وهو الأمر الذي تستعرضه "الوطن" في السطور التالية..

ماهي الأشعة الكونية؟

والأشعة الكونية هي شظايا ذرية تمطر على الأرض من خارج النظام الشمسي، وتشتعل هذة الشطايا بسرعة الضوء مشكلة أشعة لامعة، وهي المسؤولة عن الأعطال الإلكترونية في الأقمار الصناعية وآلات أخرى، وفقا لموقعي "ناسا" و"Space".

متى اكتشفت الأشعة الكونية؟

اكتشف الأشعة الكونية لأول مرة في عام 1912، ويرجح العلماء في أن أصولهم مرتبطة بانفجارات النجوم والمعروفة باسم "سوبر نوفا".

وفي عام 2017 درس مرصد بيير أوجيه في غرب الأرجنتين، مسارات الوصول لـ 30،000 جسيما كونيا، وخلص إلى أن هناك اختلافًا في عدد المرات التي تصل فيها هذه الأشعة الكونية إلى الأرض، اعتمادًا على المكان الذي تنظر إليه.

استخدامات الأشعة الكونية

يمكن استخدام الأشعة الكونية للتطبيقات في الخرائط الجيولوجية، ففي عام 2017، اكتشف فريق بحثي فراغًا محتملًا في الهرم الأكبر بالجيزة، والذي جرى بناؤه نحو عام 2560 قبل الميلاد، باستخدام الأشعة الكونية، ووجد الباحثون هذا التجويف باستخدام التصوير المقطعي بالميون، الذي يفحص الأشعة الكونية واختراقاتها من خلال الأجسام الصلبة.

هل تضر الأشعة الكونية بالأرض؟

يحمي الحقل المغناطيسي للأرض والغلاف الجوي الكوكب من 99.9% من الإشعاعات من الفضاء، وتشكل الأشعة الكونية خطرا على رواد الفضاء أو الأشخاص خارج مجال الأرض بشكل عام إلا أنها لا تؤثر على سكان الأرض نظرا لأنهم محمين بالغلاف الجوي، ويمكن أن تؤثر فقط على الأقمار الصناعية مسببة مشاكل في الاتصال.

وكشفت أداة على متن المركبة المريخية "Curiosity Mars "، خلال رحلتها التي استمرت 253 يوما باتجاه كوكب المريخ، أنّ جرعة الإشعاع التي يتعرّض لها رائد الفضاء حتى على أقصر رحلة ذهاباً وإياباً ستكون حوالي 0.66 سيفرت، وهذا المقدار يشابه الذي يتلقّاه الجسم خلال فحص شامل بالأشعة المقطعية كل خمس أو ستة أيام، وإذا زادت جرعة الإشعاع الكوني عن 1 سيفرت ارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان بحوالي 5.5%.

هل ستضرب الأشعة الكونية الأرض اليوم ؟

نفى الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وصول أشعة كونية إلى الأرض اليوم تؤثر على الهواتف، موضحا أنه لم يجر رصد أي انبعاثات كونية غير طبيعية، ولا توجد احتمالية لعواصف شمسية خلال تلك الفترة، وأن الشمس في فترة هدوء نسبي، خلال هذا العام، وغير متوقع حدوث أي انفجارات شمسية غير طبيعية.