رسالة من "فيس بوك" لمستخدميه: طالع موقع وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا

03:41 م | الجمعة 13 مارس 2020
موقع فيس بوك

موقع فيس بوك

كتب: فادية إيهاب

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"تساعد على منع انتشار فيروس كورونا".. تحت هذه العنوان، وثق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية، الخاص بالتوعية من فيروس كورونا. 

فيس بوك في رسالة لمستخدميه: طالع موقع وزارة الصحة المصرية 

وفي رسالة تظهر على الصفحة الرئيسية لحسابات المستخدمين، مضمونها: "عندما يتعلق الأمر بالصحة، يريد الجميع معرفة الأفضل لهم ولأسرهم، راجع أحدث المعلومات من (الصحة والسكان) حتى تتمكن من المساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)". 

وفي نهاية الرسالة التي تظهر عبر "فيس بوك"، متضمن موقع وزارة الصحة والجديد والخاص بالتوعية من فيروس كورونا، وهو (  Www.care.gov.eg )

ماذا ينشر بموقع وزارة الصحة المصرية؟

ومنذ إطلاق وزارة الصحة المصرية موقعها الإلكتروني الخاص بالتوعية من فيروس كورونا، من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، وهي تحرص على توفير كل المعلومات المتعلقة بالفيروس بداية من المعلومات العامة حوله، فضلا عن الإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم. 

كما يتضمن أيضا الموقع باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية. 

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