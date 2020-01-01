بعد السيول والأمطار.. موعد تحسن الطقس في مصر

موجة من الطقس السيئ ضربت محافظات الجمهورية، منذ مساء الأربعاء، ومستمرة حتى غدا السبت، رغم أن هناك أيام معدودة تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء، والأمر يرجع إلى وجود منخفض جوي متعمق ملاصق لسطح الأرض بالتزامن مع منخفض جوي آخر في الطبقة العليا.

سيول ورياح وصلت لحد العاصفة تضرب محافظات الجمهورية

وسبب المنخفضان أمطارا شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري امتدت إلى مدن القناة وخليج السويس، كانت رعدية على بعض المناطق وصلت إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، بحسب ما أكده الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثه مع "الوطن".

كما أن الرياح ستنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد، ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع الخبراء أن بداية من يوم السبت تقل حدة موجة الطقس السيئ؛ إذ يبدأ تحسن الأحوال الجوية،على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مع يوم الأحد، وتنعدم فرص الأمطار ونشاط الرياح.

متى يتحسن الطقس؟

ويفصلنا عن نهاية فصل الشتاء 7 أيام فقط، مما دفع العديد من المصريين للتساؤل عن موعد تحسن الطقس، خاصة وأن هناك موجة طقس سيئ ستضرب البلاد نهاية الأسبوع، وأوضح "شاهين" أنه حتى نهاية الشتاء سيظل هناك احتمالية حدوث تقلبات جوية.

ويبدأ فصل الربيع جغرافيا 21 مارس الجاري، والذي من سماته الشعور بالدفء حيث ارتفاع درجة حرارة الهواء والتربة، فضلا عن تفتح زهور العديد من النباتات المزهِرة؛ لكن من الممكن حدوث تقلبات جوية خلاله حتى بدء فصل الصيف منتصف شهر يونيو المقبل.

وعلى المصريين خلال شهر مارس الجاري، متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة طبيعة الطقس يوميا، وفقا لما أكده "شاهين"، مشيرا إلى أنه عند بداية فصل الصيف فقط نستطيع الاستغناء عن الملابس الشتوية واستبدالها بالملابس الصيفية، وخلاله سيكون الطقس مستقرا.

تداعيات الطقس السيئ على مصر

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أول أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.