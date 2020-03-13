توم هانكس مع "ويلسون" في الحجر الصحي.. قصة "صورة القرن" المفبركة

كشفت "سكاي نيوز" حقيقة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهر الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس، وهو داخل الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، يحمل كرة رسمت عليها شخصية "ويلسون" التي رافقته في فيلمه الشهير "كاست أواي".
وجاء انتشار الصورة، بعدما أعلن هانكس (63 عاما)، الخميس، أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بالفيروس أثناء وجودهما في أستراليا.
لكن صورة هانكس و"ويلسون" التي تناقلتها بعض الصحف، وقالت إن معالجي أيقونة هوليوود ألقوها له لرفع روحه المعنوية، لم تكن صحيحة على الإطلاق.
وبدأت القصة عندما تلاعب موقع إخباري ساخر في أستراليا اسمه Betoota Advocate بصورة قديمة لهانكس، وغيّر من خلفيتها لكي يبدو الممثل الأمريكي وكأنه في مستشفى.
وقال الموقع في النبأ المرافق للصورة إن طاقم مستشفى في مدينة "غولد كوست" الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، حيث يعالج هانكس، قدموا له كرة مرسوم عليها تلك الرسمة في فيلمه الشهير "كاست أواي" حتى لا يعاني الوحدة أثناء الحجر الصحي.
لكن قليلا من التدقيق في تفاصيل الصورة يظهر التلاعب فيها.
ولم تنشر الصورة على وكالات الأنباء أو الحسابات الرسمي للممثل الأمريكي حتى صباح الجمعة.
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