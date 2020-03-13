توم هانكس مع "ويلسون" في الحجر الصحي.. قصة "صورة القرن" المفبركة

08:55 ص | الجمعة 13 مارس 2020
توم هانكس مع "ويلسون" في الحجر الصحي.. قصة صورة القرن المفبركة

توم هانكس مع "ويلسون" في الحجر الصحي.. قصة صورة القرن المفبركة

كتب: وكالات

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كشفت "سكاي نيوز" حقيقة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهر الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس، وهو داخل الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، يحمل كرة رسمت عليها شخصية "ويلسون" التي رافقته في فيلمه الشهير "كاست أواي".

وجاء انتشار الصورة، بعدما أعلن هانكس (63 عاما)، الخميس، أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بالفيروس أثناء وجودهما في أستراليا.

لكن صورة هانكس و"ويلسون" التي تناقلتها بعض الصحف، وقالت إن معالجي أيقونة هوليوود ألقوها له لرفع روحه المعنوية، لم تكن صحيحة على الإطلاق.

 وبدأت القصة عندما تلاعب موقع إخباري ساخر في أستراليا اسمه Betoota Advocate بصورة قديمة لهانكس، وغيّر من خلفيتها لكي يبدو الممثل الأمريكي وكأنه في مستشفى.

وقال الموقع في النبأ المرافق للصورة إن طاقم مستشفى في مدينة "غولد كوست" الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، حيث يعالج هانكس، قدموا له كرة مرسوم عليها تلك الرسمة في فيلمه الشهير "كاست أواي" حتى لا يعاني الوحدة أثناء الحجر الصحي.

لكن قليلا من التدقيق في تفاصيل الصورة يظهر التلاعب فيها.

ولم تنشر الصورة على وكالات الأنباء أو الحسابات الرسمي للممثل الأمريكي حتى صباح الجمعة.

ومما يؤكد أن الصورة مفبركة أيضا أن هانكس نشر الجمعة صورة له مع زوجته على حسابه الموثق بموقع "تويتر"، وتظهر فيه ملامحه مختلفة نوعا ما، فكيف ستتغير ملامحه خلال ساعات؟

وتعود صورة هانكس والكرة إلى مقطع فيديو التقط قبل 5 سنوات، خلال مشاركة هانكس في فعالية، كما يظهر الفيديو التالي.

وللأسف، وقعت مؤسسات إخبارية وصحفيون يملكون حسابات موثقة على موقع "تويتر" في فخ الموقع الساخر، وأعاد تداول الصور، كما غيرهم من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

ووصف أحد الصحفيين صورة هانكس بأنها "صورة القرن".

ونال توم هانكس، الحاصل على جائزة أوسكار، شهرة كبيرة من وراء فيلم "كاست أواي"، ورشح للجائزة أيضا عن دوره في هذا الفيلم.

وقصة الفيلم باختصار تتناول موظفا يقع في غرامة فتاة، لكنه ينقطع عنها بعدما سقطت طائرة شحن تقله إثر تعرضها لعاصفة قوية، فتتقطع به السبل في جزيرة نائية.

وهناك يحاول التأقلم مع الحياة الجديدة، ويرسم صورة على كرة طائرة ويمنحه اسم "ويلسون" محاولا اتخاذه صديقا من أجل الحفاظ على صحته العقلية.

وربما يكون الربط بين العزل التي عاشها بطل الفيلم في الجزيرة وتلك المفروضة عليه بحكم الحجر الصحي هي التي دفعت الكثيرين للاعتقاد بصحة الصورة وصدقيتها.

 

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