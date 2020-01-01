5 فيديوهات طريفة لتعامل المصريون مع الأمطار.. "كرة ورقص وحفل زفاف"

كعادة المصريين دائمًا ما يقابلون الأزمات بالضحك والسخرية والمواقف الطريفة، حيث استغلوا سوء الأحوال الجوية كعادتهم وقاموا ببعض الأفعال الطريفة في الأمطار.

"الوطن" ترصد أبرز فيديوهات تم تداولها لما فعله المصريون في الأمطار كما يلي:

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الشباب يرقصون في الماء والطين الناتج عن الأمطار على موسيقى المهرجانات وذلك في إحدى قرى محافظة الشرقية.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الأطفال يلعبون كرة الماء في المياه المتجمعة من الأمطار.

وتداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يعزف موسيقى وسط الأجواء الممطرة ممسكًا بمظلة بيده حيث لم تمنع الأمطار الشديدة أحد الشباب من العزف بآلته الموسيقية "الساكسوفون" لمحبوبته تحت منزلها وعزف لها مقطوعة من أغنية "يتعلموا" للفنان عمرو دياب.

المصريون يرقصون على المهرجانات ويلتقطون السيلفي في "عز المطرة"

عروسة في "ونش".. أحدث صيحات الزفاف بسبب الأمطار

سيارات كثيفة مزينة بالورود، تسير مع بعضها البعض، احتفالا بزواج عروسين، إلا أنه في مشهد غير اعتيادي، لجأ إليه عروسين مضطرين بسبب الطقس السيء، فقرر عروسين، ركوب مجرفة "ونش"، وذلك بعدما غمرت مياه الأمطار، الطرق أمام مكان خروج العروس، ليكون وسيلتها للوصول إلى السيارة، التي ستنقلها إلى فرحها.

وظهرت العروس في الفيديو، بفستان الزفاف، أثناء صعودها "الونش"، بسبب غرق الأرض بمياه الأمطار.

وانهالت التعليقات على الفيديو الذى تخطى نسبة مشاهداته ألف شخص في أقل من ساعة، وجاءت من ضمن التعليقات: "هو ده بجد، عروسة في الونش آخر صيحات حفلات الزفاف".