فندق على طريق العلمين يعلن استقباله العالقين بسبب الأمطار للمبيت مجانا

شهامة المصريين تظهر وقت الأزمات.. هذا هو التوصيف الذي يستحقه وائل مكاوي الذي أعلن عن فتح فندقه للمارة وعابري السبيل مجانًا يومي الجمعة والسبت بسبب موجة سوء الأرصاد الجوية.

يغلق مكاوي فندقه الواقع على الكيلو 79 طريق الساحل الشمالى بسبب إجراء أعمال الصيانة في موسم الشتاء إلا أنه اتخذ قرارا بفتح الفندق لاستقبال العالقين على الطريق بشكل مجاني.

قال في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه يغلق الفندق حاليًا بسبب أعمال الصيانة المعتادة في فصل الشتاء وأنه فوجئ بتردي حالة الطقس وزيادة سرعة الرياح، فضلَا عن الأمطار والبرق والرعد فقرر فتح الفندق فورًا لكل المارة من طريق الساحل الشمالي العلمين، مؤكدًا أنه أصدر تعليمات بفتح كل غرف الفندق لاستقبال العالقين بشكل مجاني بالكامل.

ونشر مكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعلانه لفتح الفندق، مشيرًا إلى أنه لم يستطع طباعة لافتة كبيرة لوضعها على الطريق الظروف التي لن تسمح لذلك، معربًا عن ترحيبه بكل المارين والعالقين للمبيت في الفندق لحين تحسن الأحوال الجوية.

وتابع: "أنا قررت أفتح الفندق كمكان ومأوى لأن الجو صعب وهنفتح الإوض رغم الظروف الصعبة على الأقل 4 حيطان لأن الدنيا برق ورعد ومطرة ومعرضة أي عربية أنها تتعطل أو يحصل أي شيء".