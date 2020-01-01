"مساحة وأحجار وسيارات دفع رباعي".. وسائل المصريون لمواجهة الطقس السيئ

03:50 ص | الجمعة 13 مارس 2020
عربيات دفع رباعي

عربيات دفع رباعي

كتب: حسن شحاته

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شهدت البلاد، أمس الخميس، موجة شديدة من الطقس السيئ، تسببت فيها الأمطار الرعدية، ما أدى إلى انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة، وانهيار أجزاء من العقارات، وغرق العديد من الشوارع بالمياه، لذلك لجأ بعض المصريين للعديد من الوسائل لمواجهة الطقس السئ.

ويرصد لكم "الوطن" في التقريرالتالي، أبرز الوسائل المستخدمة من المواطنين المصريين في مواجهة الطقس السئ خلال يومه الأول.

مساحة تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

وخطف أحد المواطنين الأنظار على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما قام باستخدام مساحة من أعلى صندوق إحدى سيارات النقل، لمسح الزجاج من الأمطار لإيضاح الرؤية للسائق.

استخدام الأحجار لعبور المارة

وباستخدام بعض الأحجار وكنبة صغيرة، تمكن بعض الشباب من المتطوعين في حدائق القبة، لتحويلها إلى حل من أجل المارة في الطريق، لنجدتهم من المرور في بعض الأماكن، التي تتجمع خلالها المياه في هذا الطقس السيئ، الذي ضرب مصر بداية من صباح يوم الخميس.

سيارات الدفع الرباعي

وقام عدد من مالكي سيارات الدفع الرباعي، بالنزول إلى العديد من المناطق المليئة بالمياه والتي تعجز السيارات العادية في السير خلالها، من أجل مساندة تلك السيارات في السير خلال تلك الظروف.

ولم تكن هذه المرة الأولى، حيث اعتاد عدد من أصحاب سيارات الـ"فور باي فور"، التطوع بالتواجد في مقرات الأزمات، منذ أكثر من عامين، فيحدثون خطتهم لإدارة عمليات الإنقاذ، استعدادا لكل عاصفة أو أمطار، مستفيدين من خبراتهم السابقة.

وجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من الطقس السيئ بداية من أمس الخميس وحتى السبت القادم، حيث أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي، وتعد تلك الحالة الجوية مشابهة لما حدث عام 1994.

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