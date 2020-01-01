ثمن الشهامة.. تعطل سيارة شريف بعد إنقاذه العشرات وتكلفة إصلاحها 90 ألفا

02:26 ص | الجمعة 13 مارس 2020
سيارة شريف

سيارة شريف

كتب: أحمد حامد دياب

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ساعات طويلة أمضاها شريف خيري وفريقه من ملاك سيارات الجيب "4X4" تحت الأمطار لإنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار في مناطق التجمع.

إعلان نشره شريف هو وفريقه ونشر معه رقم الهاتف المحمول الخاص به لتلقى استغاثات العالقين ويتوجه بعدها هو وفريقه من أجل إنقاذ العالقين في تجمعات مياة الأمطار.

6 ساعات من العمل المتواصل أجبرت شريف وفريقه على التوقف في إحدى محطات تموين السيارات من أجل إراحة السيارات من جهة وتناول مشروب دافئ من جهة أخرى إلا أنه تلقى استغاثة من مالك سيارة ماركة "لاند كروزر" غارقة في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.

توجه شريف وعدد من أعضاء فريقه لموقع السيارة الغارقة ووجد السيارة غارقة وحينما نزل للماء بسيارته ليدفعها للخروج من الماء تعرضت سيارة شريف لكسر في الماتور.

وقدر شريف تكلفة إصلاح سيارته بـ90 ألف جنيه تقريبًا، مبديًا رفضه لما اقترحه البعض من جمع ثمن إصلاح موتور السيارة، قائلًا في تصريح لـ"الوطن": "مش هقبل العوض ومش هقبل إن الثواب اللي أنا عملته يضيع".

وحكى شريف عن أصعب موقف تعرض له اليوم، مشيرًا إلى أنه تلقى استغاثة من شخص غرقت سيارته في التجمع ومع زوجته وأطفاله وفوجئ بالأسرة تجلس فوق السيارة بعدما غرقت السيارة بالكامل وأنهم كانوا سيغرقون لولا دفعه لسيارتهم وإنقاذها.

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