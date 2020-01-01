تحذيرات بعد مصرع بريطاني سقط من أعلى عمود كهربي أثناء التقاط "سيلفي"

أصدر الطب الشرعي في المملكة المتحدة تحذيراً بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا أثناء محاولة التقاط صورة شخصية خطرة "سيلفي"، وهو أعلى أد عمدان الكهرباء.

وتوفي بنيامين باسيت، من منطقة "نكتون"، في حقل قبالة برادينهام لين بالقرب من ديرهام في إنجلترا، في 28 أكتوبر من العام الماضي، وتم العثور على جثته بجوار عمود كهرباء بواسطة حارس، بحسب موقع "Eastern Daily Press" البريطاني.

وأعلنت إيفون بليك، قاضية التحقيق في المنطقة، نتائج التحقيق في وفاته، في محكمة نورفولك كورونر، أمس الأربعاء، وذكرت أن والدة باسيت، جيل ريس، قالت إنها سمعت أن ابنها كان يحاول التقاط صورة "سيلفي" من أعلي العمود.

والدة الضحية: كان يتسلق شجرة عيد الميلاد ذات الـ30 قدمًا في وسط المدينة فقط لإضحاك زملائه

وجاء في بيان للسيدة ريس، قرأه الطبيب الشرعي، أنه: "كان معروفًا بأنه مجازف، حيث كان يتسلق شجرة عيد الميلاد 30 قدمًا في وسط المدينة فقط لإضحاك زملائه''.

وأصيب باسيت بعدة إصابات في الهيكل العظمي، يعتقد أنها نتجت عن سقوطه من العمود.

وقالت السيدة بليك إن التحقيقات استنتجت بالاعتقاد أن الضحية كان يلتقط صورة "سيلفي" خطرة، وعلى الرغم من أنه لا توجد أدلة قاطعة، إلا أن هذا هو الاحتمال الأقرب للحقيقة.

وأضافت السيدة بليك، كتحذير للآخرين: "لا ينبغي تشجيع الشباب على الاقتراب من الأبراج وتسلقها لأي غرض".

وأكد التحقيق أن باسيت لم يكن لديه علامات تدل على الاكتئاب أو مشاكل في الصحة العقلية، وكان في طريقه إلى تحويل شاحنة إلى مخيم، حيث خطط لأخذها إلى فرنسا للإقامة في موسم التزلج، كنوع من الترفيه.