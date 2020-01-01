تحذيرات بعد مصرع بريطاني سقط من أعلى عمود كهربي أثناء التقاط "سيلفي"

02:23 ص | الجمعة 13 مارس 2020
التقاط سيلفي

التقاط سيلفي

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

"سيلفي وعزومة مع صينيين".. سائقو أوبر ضد "فيديو التنمر": العمر واحد

"سيلفي وعزومة مع صينيين".. سائقو أوبر ضد "فيديو التنمر": العمر واحد

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ10 خلال التقاط "سيلفي" في مدريد

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ10 خلال التقاط "سيلفي" في مدريد

صورة سيلفي مع مسدس تصيب طفلا عمره 10 أعوام

صورة سيلفي مع مسدس تصيب طفلا عمره 10 أعوام

خلال التقاط سيلفي.. شاب يوثق إنقلاب سيارة بمقطع فيديو

خلال التقاط سيلفي.. شاب يوثق إنقلاب سيارة بمقطع فيديو

أصدر الطب الشرعي في المملكة المتحدة تحذيراً بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا أثناء محاولة التقاط صورة شخصية خطرة "سيلفي"، وهو أعلى أد عمدان الكهرباء.

وتوفي بنيامين باسيت، من منطقة "نكتون"، في حقل قبالة برادينهام لين بالقرب من ديرهام في إنجلترا، في 28 أكتوبر من العام الماضي، وتم العثور على جثته بجوار عمود كهرباء بواسطة حارس، بحسب موقع "Eastern Daily Press" البريطاني.

وأعلنت إيفون بليك، قاضية التحقيق في المنطقة، نتائج التحقيق في وفاته، في محكمة نورفولك كورونر، أمس الأربعاء، وذكرت أن والدة باسيت، جيل ريس، قالت إنها سمعت أن ابنها كان يحاول التقاط صورة "سيلفي" من أعلي العمود.

والدة الضحية: كان يتسلق شجرة عيد الميلاد ذات الـ30 قدمًا في وسط المدينة فقط لإضحاك زملائه

وجاء في بيان للسيدة ريس، قرأه الطبيب الشرعي، أنه: "كان معروفًا بأنه مجازف، حيث كان يتسلق شجرة عيد الميلاد 30 قدمًا في وسط المدينة فقط لإضحاك زملائه''.

وأصيب باسيت بعدة إصابات في الهيكل العظمي، يعتقد أنها نتجت عن سقوطه من العمود.

وقالت السيدة بليك إن التحقيقات استنتجت بالاعتقاد أن الضحية كان يلتقط صورة "سيلفي" خطرة، وعلى الرغم من أنه لا توجد أدلة قاطعة، إلا أن هذا هو الاحتمال الأقرب للحقيقة.

وأضافت السيدة بليك، كتحذير للآخرين: "لا ينبغي تشجيع الشباب على الاقتراب من الأبراج وتسلقها لأي غرض".

وأكد التحقيق أن باسيت لم يكن لديه علامات تدل على الاكتئاب أو مشاكل في الصحة العقلية، وكان في طريقه إلى تحويل شاحنة إلى مخيم، حيث خطط لأخذها إلى فرنسا للإقامة في موسم التزلج، كنوع من الترفيه.

الأكثر قراءة

هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم السيئ، حيث أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الفرز هو الحل.. إيطاليا تصدر قرارا بشأن مصابي فيروس كورونا

الفرز هو الحل.. إيطاليا تصدر قرارا بشأن مصابي فيروس كورونا

قبل أسبوعين، كان لدى إيطاليا 2502 حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، حيث أصبحت هي أكثر دولة تضررًا منه بعد الصين، لتسجل الآن أكثر من 12462 إصابة بالمرض..
غروب شمس ثانية.. ظاهرة فلكية نادرة تثير الجدل

غروب شمس ثانية.. ظاهرة فلكية نادرة تثير الجدل

ضوء غريب كأنه غروب شمس ثانية، ظاهرة فريدة للغاية أثارت اهتمام الكثيرون من الأشخاص اليوم الخميس، بعد أن شهدت سماء دولتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ظاهر
درجة حرارته 2400.. اكتشاف كوكب غريب.. سماؤه تمطر حديدا

درجة حرارته 2400.. اكتشاف كوكب غريب.. سماؤه تمطر حديدا

رصد العلماء كوكبًا غريبًا على بعد 390 سنة ضوئية من الأرض، حار جدًا لدرجة أن سماءه تمطر حديدا.
بعد تشقق طريق المحور بسبب الطقس السيئ.. خبير يفسر الظاهرة

بعد تشقق طريق المحور بسبب الطقس السيئ.. خبير يفسر الظاهرة

أثارت التشققات الأرضية بطريق محور 26 يوليو، والذي يربط بين منطقة المهندسين بالجيزة ومدينة السادس من أكتوبر