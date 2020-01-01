"كورونا" يضرب مشاهير العالم فى السينما والرياضة والسياسة

10:54 م | الخميس 12 مارس 2020
توم هانكس وزوجته

توم هانكس وزوجته

كتب: محمد غالب وحاتم سعيد حسن

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لم يسلم مشاهير السينما والرياضة والسياسة فى العالم من الإصابة بفيروس كورونا، ففى الساعات الأخيرة، أعلن الناطق باسم الممثل الأمريكى الشهير، توم هانكس، إصابته وزوجته، الممثلة ريتا ويلسون، بالفيروس، أثناء وجودهما فى أستراليا، ونشر «هانكس» عبر صفحته على «فيس بوك» منشوراً قال فيه: «شعرنا بالتعب قليلاً، وكانت لدينا نزلات برد وبعض آلام بالجسد، وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكدت إصابتنا بكورونا».

وأكد مسئولون حكوميون فى أستراليا أن «توم» و«ريتا» تم عزلهما بمستشفى فى جولد كوست، وسيقضيان هناك 14 يوماً.

إصابة توم هانكس وزوجته ومدافع اليوفنتوس ووزراء أوروبيين.. والريال يعزل اللاعبين فى منازلهم

كما أصيبت وزيرة الصحة البريطانية، نادين دوريز، بالفيروس، وكتبت فى تدوينة عبر حسابها على «تويتر»: «شكراً على التمنيات الطيبة، لكنى آمل ألا أكون فى أسوأ حالاتى»، وأضافت: «للحفاظ على الأمان يجب غسل الأيدى». كما أصيبت وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، وقررت حكومة مدريد إخضاع كل أعضائها لاختبارات طبية.

وفى تورينو، معقل اليوفنتوس، أعلن النادى الإيطالى الشهير، إصابة مدافعه دانيلى روجانى، بالفيروس، وأشار الموقع الرسمى للنادى، إلى أن عينة تحليل مدافع الفريق جاءت إيجابية، وقرر النادى عزله، واتخاذ الإجراءات الطبية حياله مع باقى أعضاء الفريق ممن تواصلوا معه مؤخراً. بينما أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، اكتشاف حالة بين لاعبى فريق كرة السلة، وقرر «الريال» إعادة كل أعضاء فرق كرة القدم والسلة إلى منازلهم، كما ألغى كل الأنشطة الإعلامية المقررة للحد من انتشار «كورونا».

وأعلن نادى «هانوفر» بدورى الدرجة الثانية الألمانى، إصابة مدافعه تيمو هوبرس، ووفقاً لبيان النادى فإن «هوبرس» يوجد حالياً داخل الحجر الصحى فى منزله، كما خضع زملاؤه لفحوصات للتأكد من خلوهم من الفيروس كإجراء احترازى.

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