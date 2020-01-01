سيطرح بـ5 ألوان.. شاهد آيفون 12 المنتظر إطلاقه في العام الحالي

سربت قناة EverythingApplePro الشهيرة على يوتيوب، تفاصيل تكشف عن هاتف "آيفون-12" الذي ستطلقه آبل في العام الجاري.

وتتطلع "آبل" لإطلاق عدة هواتف آيفون هذا العام، منها هاتف iPhone 12 Pro الذي سيجمع بتصميمه بين هواتف iPhone 11 Pro وهواتف iPhone 5 الشهيرة، بحسب "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يطلق هاتف "آيفون-12" بعدة ألوان هي الأسود والفضي والأخضر والوردي والذهبي، كما سيتم تزويده بكاميرا ثلاثية العدسات إحدى عدساتها بدقة 64 ميجابيكسل، وفيها حساسات خاصة تساعدها على التقاط صور عالية الدقة في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وستحصل كاميرا هذا الهاتف على مستشعر 3D TOF الذي سيمكنها من التقاط صور ثلاثية الأبعاد، وتقنيات خاصة لتحديد عمق الصورة وتثبيت اللقطة بشكل أوتوماتيكي.

ووفقا للتسريبات التي ظهرت، فأن هيكل iPhone 12 Pro سيكون أنحف من هياكل هواتف آيفون الحالية، وسيزود هذا الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، ومعالج Apple A14 ، سيمكنانه من العمل مع شبكات 5G.