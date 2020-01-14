المصريون يحتفلون بـ"اليوم العالمى للنوم": "الإعصار جه فى وقته"

جاء اليوم العالمى للنوم الذى يوافق 13 مارس من كل عام، ليتزامن مع حالة المصريين، حيث الإجازة الرسمية التى شملت كل العاملين فى القطاعين العام والخاص بسبب الظروف الجوية، فبعد قرار مجلس الوزراء باعتبار الخميس إجازة رسمية، قرر المواطنون متابعة «الإعصار» فى المنزل عبر نشرات الأخبار والمواقع الإلكترونية، وهم ينعمون بين الحين والآخر بنوم عميق يتواكب مع الاحتفال العالمى بفوائد النوم ومدى أهميته للحفاظ على الوظائف البيولوجية لجسم الإنسان.

استغل محمد رمضان، حصوله على إجازة من عمله فى أحد البنوك، لقضاء معظمها فى سريره مستغرقاً فى النوم، لافتاً إلى أن تزامن اليوم العالمى للنوم مع هذا الطقس مناسب جداً: «كأن الاحتفال السنة دى معمول مخصوص عشان حالة الجو اللى خلّت الناس كلها ماتخرجش من بيوتها»، يشاهد الأفلام تارة والمسلسلات تارة أخرى وإلى جواره المسليات التى حرص على شرائها فى الليلة الماضية استعداداً لهذا اليوم الاستثنائى: «اشتريت كل حاجة وحطيتها جنبى وبنام وبصحى على صوت الإعصار». فرحت هدير محمد بهذا اليوم لأنه حقق لها متعة خاصة وأتاح أمامها مزيداً من الوقت للاسترخاء ومشاهدة الأفلام والمسلسلات المفضلة: «صاحية على صوت المطر والرعد، يوم بيجبرنا على الكسل والنوم، حتى المشاوير اللى كانت عندى ألغيتها»، مؤكدة أن عائلتها منعتها من النزول لظروف الطقس السيئة وبالتالى لم يكن بوسعها سوى النوم والأكل والاسترخاء: «ياريت كل أيام الأسبوع زى النهارده وفرحت أنه مصادف اليوم العالمى للنوم».