علماء يحددون أكثر الأماكن أمانا للهروب إليها إذا هدد وباء بمحو البشر

10:57 م | الخميس 12 مارس 2020
الكرة الأرضية

الكرة الأرضية

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

طوله 5 سنتيمترات ووزنه 30 جراما.. اكتشاف أصغر ديناصور عاش على الأرض

طوله 5 سنتيمترات ووزنه 30 جراما.. اكتشاف أصغر ديناصور عاش على الأرض

ما أضرار ري الأرض الزراعية بالمياه الملوثة؟.. "الفلاحين" توضح

ما أضرار ري الأرض الزراعية بالمياه الملوثة؟.. "الفلاحين" توضح

الأرصاد الجوية: منخفض جوي موجود على سطح الأرض سبب حالة عدم الاستقرار

الأرصاد الجوية: منخفض جوي موجود على سطح الأرض سبب حالة عدم الاستقرار

إزالة 5 عقارات آيلة للسقوط حتى سطح الأرض في دمياط

إزالة 5 عقارات آيلة للسقوط حتى سطح الأرض في دمياط

توصل علماء وباحثون إلى تحديد مجموعة من الأماكن التي تعتبر الأكثر أمانًا في العالم من أجل اللجوء إليها إذا هدد وباء عالمي مفاجئ بمحو الإنسانية.

وركز العلماء على الجزر لأنها معزولة بشكل طبيعي عن انتشار العدوى واستخدموا مجموعة متنوعة من المعايير لترتيب حيث يمكن للبشر أن يركبوا العاصفة ويعيدوا بناء الحضارة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

جزر أستراليا هي أكثر مكان آمن في العالم

تم تسجيل الأماكن بتقييم يقع بين "0، 1"، بناءً على ما إذا كانت لديها ميزات يمكن أن تجعلها ملجأً في يوم القيامة، مثل الموقع المادي الجيد والموارد الطبيعية والانسجام السياسي.

وختم المؤلفون في ورقتهم البحثية: "يبدو أن الدول الجزرية الأسترالية (0.71) تليها نيوزيلندا (0.68) وأيسلندا (0.64)، من المرجح أن تمتلك الميزات المطلوبة لتكون ملاذا فعالا في مواجهة أي كارثة تضرب العالم، مثل الأوبئة، ويمكن من خلالها إعادة بناء مجتمع تكنولوجي واسع النطاق بنجاح".

وجاءت 16 دولة أخرى في المرتبة الأقل من 0.5، لذا كانت أقل ملاءمة لضمان بقاء العلوم الإنسانية، وهي تشمل مالطة واليابان والرأس الأخضر وجزر البهاما وترينيداد وتوباغو وبربادوس ومدغشقر وكوبا وموريشيوس وفيجي.

ووأوضح طبيب الصحة العامة نيك ويلسون من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا: "يمكن أن تؤدي الاكتشافات في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى ظهور وباء مُعدّل وراثيًا يهدد بقاء جنسنا البشري".

وتابع "على الرغم من أن حاملي الأمراض يمكنهم بسهولة التحايل على الحدود البرية، فإن جزيرة مغلقة مكتفية ذاتيًا يمكن أن تأوي سكانًا معزولين ومهارة من الناحية التكنولوجية ويمكن أن يعيدوا استيطان الأرض بعد وقوع كارثة".

وأشار الباحثون، في دراستهم التي تم نشر نتائجها في مجلة "journal Risk Analysis": "بشكل غير مفاجئ إلى حد ما، كانت الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي العالي، المكتفية ذاتيا في إنتاج الغذاء والطاقة، أفضل".

ويعتقد الباحثون أن العواقب المحتملة لتغير المناخ على الدول المختلفة تحتاج أيضًا إلى النظر فيها، ولكن إذا كانت نهاية العالم فيروسية أو بكتيرية أو فطرية ستندلع في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن تكون الأماكن المذكورة هي أفضل ملجأ بالنسبة للبشر.

الأكثر قراءة

هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم السيئ، حيث أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية
بعد حديث الإفتاء عن اقترابها.. ما علامات الساعة التي ظهرت حتى الآن؟

بعد حديث الإفتاء عن اقترابها.. ما علامات الساعة التي ظهرت حتى الآن؟

من خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال الدكتور علي فخر أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية..
تقضي عليه في 60 ثانية.. دراسة تكشف عن مطهرات تقتل كورونا

تقضي عليه في 60 ثانية.. دراسة تكشف عن مطهرات تقتل كورونا

يتخوف العالم كله حاليا، من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب وقتل آلاف البشر، ولكن أكد مجموعة من الباحثين، أن قتل هذا الفيروس سهل وممكن، من خلال المطهرات
مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ10 خلال التقاط "سيلفي" في مدريد

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ10 خلال التقاط "سيلفي" في مدريد

لقيت مراهقة مصرعها بعد سقوطها من الطابق العاشر أثناء محاولتها التقاط صورة شخصية "سيلفي"، في العاصمة الإسبانية مدريد.
الفرز هو الحل.. إيطاليا تصدر قرارا بشأن مصابي فيروس كورونا

الفرز هو الحل.. إيطاليا تصدر قرارا بشأن مصابي فيروس كورونا

قبل أسبوعين، كان لدى إيطاليا 2502 حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، حيث أصبحت هي أكثر دولة تضررًا منه بعد الصين، لتسجل الآن أكثر من 12462 إصابة بالمرض..