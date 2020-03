أغسل أيديك.. رسالة عبر السماء للتحذير من فيروس كورونا (فيديو)

انتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في العديد من أنحاء العالم، منذ بدأ ظهوره ديسمبر الماضي، في مدينة ووهان الصينية، لذلك دعا السياسيون الأستراليون، إلى اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل مع الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس، وإلغاء التجمعات العامة، إلا أن تحذير ونصيحة من السماء، خطفت أنظار الكثيرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر خلاله رسالة عبر السماء في سيدني، يوم الخميس 12 مارس الجاري، مكتوبة بالسحب تقول "أغسل يديك"، بحسب "روسيا اليوم".

