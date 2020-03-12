أغسل أيديك.. رسالة عبر السماء للتحذير من فيروس كورونا (فيديو)

انتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في العديد من أنحاء العالم، منذ بدأ ظهوره ديسمبر الماضي، في مدينة ووهان الصينية، لذلك دعا السياسيون الأستراليون، إلى اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل مع الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس، وإلغاء التجمعات العامة، إلا أن تحذير ونصيحة من السماء، خطفت أنظار الكثيرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر خلاله رسالة عبر السماء في سيدني، يوم الخميس 12 مارس الجاري، مكتوبة بالسحب تقول "أغسل يديك"، بحسب "روسيا اليوم".

Skywriting over Sydney right now telling everyone to wash their hands.



This is the weirdest timeline. #auspol #coronavirus pic.twitter.com/P9Eb0hBYQx — Rachel Baker (@RachelBkr) March 12, 2020

وأصبحت الكتابة عبر السماء، أسلوبا شائعا للتواصل، وسط زيادة أزمة فيروس كورونا، حيث دعا محتج آخر السلطات إلى إيقاف "F1"، أو بعبارة أخرى، لإلغاء سباق ملبورن للفورمولا 1، Grand Prix، ومع ذلك، تواجه الحكومة الأسترالية قرارات صعبة تتجاوز التوصية للجمهور بغسل أيديهم.

وألغت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، والنقطة الساخنة لفيروس كورونا في إيطاليا، الأحداث الكبرى ووضع قطاعات كبيرة من المجتمع في حالة إغلاق.

وأشار المسؤولون، إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 126 حالة في أستراليا، بما في ذلك 64 حالة في نيو ساوث ويلز، من بينها الممثل توم هانكس وزوجته ريتا.