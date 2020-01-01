صور أشعة مقطعية تظهر الدمار الذي يسببه كورونا للرئتين

09:24 م | الخميس 12 مارس 2020
الأشعة تظهر بقع بضاء على الرئتين

الأشعة تظهر بقع بضاء على الرئتين

كتب: مصطقى الصبري

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تبادل خبراء وأطباء، صور لأشعة سينية وأشعة مقطعية، تظهر رئتي رجل صيني، يبلغ من العمر 44 عامًا، مات بسبب الفيروس التاجي المستجد "كورونا".

وشاركت الجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية (RSNA) الصور التي تظهر التأثير المدمر للمرض على رئتي الأشخاص، بحسب موقع "ladbible" البريطاني.

الأشعة تظهر بقع بيضاء على رئتي الرجل

عمل الرجل في سوق ووهان، الذي يعتقد أنه أصل تفشي المرض، وتم إدخاله إلى المستشفى يوم عيد الميلاد، يشكو من الحمى والسعال، وتوفي بعد ذلك بأسبوع.

تُظهر صور الأشعة السينية، بقعًا بيضاء صغيرة على رئتي الرجل، وهو ما يطلق عليه أخصائيو الأشعة "عتامة الزجاج الأرضي" وهو التقديم الجزئي للمساحات الهوائية داخل الرئتين.

وتظهر الصور، أن وجود سائل في رئتي الرجل يزداد سوءً بشكل تدريجي، والبقع مماثلة لتلك الموجودة في المرضى الذين لديهم متلازمة تنفسية حادة شديدة (سارز) ومتلازمة تنفسية في الشرق الأوسط (ميرس).

كما شاركت RSNA صور الأشعة المقطعية لامرأة تبلغ من العمر 54 عامًا، والتي تظهر نفس البقع، إذ شخص الأطباء المرأة بالالتهاب الرئوي الناجم عن "كوفيد-19" وكانت تعاني من الحمى والتعب والسعال.

وقد جرى نشر الصور بعد ساعات فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي المستجد كورونا، رسميًا، وباء.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إن الوباء ليس كلمة يمكن استخدامها بخفة أو بلا مبالاة، إنها كلمة إذا أسيء استخدامها يمكن أن تسبب خوفًا غير معقول، أو قبولًا غير مبرر بأن المعركة قد انتهت، مما يؤدي إلى معاناة غير ضرورية و الموت".

وتابع: "لم نر من قبل أي وباء ناجمى عن فيروس كورونا، ولم نر من قبل وباءً يمكن السيطرة عليه في نفس الوقت، منظمة الصحة العالمية في وضع استجابة كامل منذ إخطارنا بالحالات الأولى، وطالبنا كل الدول باتخاذ إجراءات عاجلة، وأطلقنا جرس الإنذار بصوت عال وواضح".

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