كل إعصار وانتم طيبين

فى الوقت الذى اختبأ فيه المواطنون داخل بيوتهم خوفاً من الإعصار والأمطار التى لم تنقطع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حتى المساء، نزل عدد من الأبطال يواصلون عملهم رغم قسوة الطقس وهطول الأمطار، بحثاً عن لقمة العيش، خرج عامل النظافة وبائع الفول يبحثان عن رزقهما، وجلس المشردون يرتجفون من شدة الصقيع، وكان لأصحاب المزاج نصيب من هذا اليوم فأصروا على النزول للقهوة للاستمتاع بوقتهم.

فى الشارع.. مشردون يتحدّون الأمطار: الشارع لنا

لا مأوى لهم سوى الشارع، هو ملجؤهم بعد أن تخلى عنهم الأقربون ولفظهم المجتمع، تزداد أوضاعهم سوءاً مع دخول فصل الشتاء، حيث يعيش المشردون من سكان الشوارع تحت زخّات المطر وبرودة الطقس، يغطون أجسادهم بأقمشة بالية وملابس خفيفة يتبرع بها المارّة لهم.

«محمد» وصديقه على رصيف الدقى

على بُعد خطوات قليلة من كوبرى منطقة الدقى بالجيزة، وعلى الرصيف المقابل كان محمد على، الشاب صاحب الـ32 عاماً، يجلس إلى جوار صيدلية مطلة على شارع التحرير يلف جسده ببطانية خشنة مغطاة بالأتربة التى اختلطت بمياه الأمطار لتصبح رطبة: «فى الصيف ما بيبقاش عندى مشكلة، بنام فى أى حتة، لكن المشكلة كلها فى الشتا، بنقعد نحجز الأماكن تحت الكبارى أو البلكونات، المهم مكان نقدر نستخبى تحته من المطر والبرد».

رغم التحذيرات التى أطلقتها أمس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة بقاء المواطنين فى المنازل وتجنب الخروج إلى الشارع إلاّ للضرورة القصوى، لم يجد على عبده، مأوى له سوى الجلوس تحت كوبرى المشاة القريب من منطقة بين السرايات المقابلة لجامعة القاهرة، حيث يفرش بعض الأكياس البلاستيكية ذات اللون الأسود فوق الأرض ويضع بعض الكراتين فوقها، والتى يحصل عليها من مقالب القمامة القريبة من المكان، ثم يفرش عليها بعض الأقمشة الخفيفة التى لا يملك غيرها: «بحاول على قد ما أقدر يكون فيه كذا طبقة بين الأرض المتغرقة بالمطر والطينة وبين القماش اللى بنام عليه عشان ماحسش بالبرد.

على القهوة.. "كركرة الشيشة" مع صوت الرعد.. أحلى اصطباحة

ارتباط المصريين بالمقاهى الشعبية، لا يهدده إعصار ولا تحذيرات ولا إجازات رسمية، وهو ما جعل عدداً من المواطنين يتوافدون على المقاهى منذ صباح أمس، وكأنه يوم عادى، اجتازوا الشوارع الغارقة فى مياه الأمطار والطين الذى تجمع على جانبى الشوارع، ووصلوا فى سلام إلى المقاهى التى كانت فى استقبالهم بعدد محدود من الكراسى وأحجار الشيشة.

رغم أن الشركة التى يعمل بها محمد حسين، أحد سكان الدقى، منحت جميع العاملين فيها إجازة، بناء على قرار مجلس الوزراء، فإنه أصر على الخروج من المنزل فى ظل طقس سيئ لتدخين الشيشة، ولأنه غير معتاد على الجلوس فى المنزل فترة طويلة: «ما أقدرش أقعد فى البيت بحس بزهق، ومفيش يوم عدى حتى لو إجازة ما نزلتش فيه القهوة، ولأنها جنب البيت ما لقتش أى صعوبة فى النزول»، مؤكداً أن صاحب المقهى أخذ إجراءات لحماية زبائنه: «دخل الكراسى جوه وفرش بلاستيك لحماية الناس».

رواد المقهى لم يغيروا عادتهم رغم الأمطار الشديدة

فى مقهى بالدقى، جلس عماد حمدى، موظف فى محافظة الجيزة، لأخذ قسط من الراحة: «دخلت القهوة أستريح شوية وأشرب سيجارة وهخرج أكمل شغل»، لافتاً إلى أن مهمته الأساسية نزح مياه الأمطار من شوارع الدقى.

«أكل عيشنا وما نقدرش نقفل حتى لو جالنا زبون واحد طول اليوم»، قالها عبدالرحمن على، صاحب مقهى فى الدقى، مؤكداً أنه فتح باب المقهى منذ التاسعة صباحاً كعادته.

على الرصيف.. "حمد" جاي من العياط عشان ينضف شوارع الدقي

نهار دامس، تفوح منه رائحة المطر، ورعد وبرق تعالت أصواته، أيقظ حمد محمد قبل ميعاد عمله، نصحته زوجته بعدم النزول بسبب سوء الأحوال الجوية، رفض لأنه لم يكن لديه خيار آخر، ارتدى ملابسه البسيطة وحمل أدوات النظافة واستقل أول سيارة أجرة من موقف العياط متجهاً للجيزة ليبدأ رحلة عمله اليومية فى تنظيف شوارع حى الدقى، لكن هذا اليوم كان مختلفاً تماماً عن باقى الأيام التى اعتاد عليها: «جيت الطريق فى ساعتين ونص من المطر وخوف السواقين من السواقة».

وقف فى منتصف الشارع يجمع القمامة ويزيح المياه المتجمعة حتى لا تعيق سير أحد المارة، تُغالبه نسمات الهواء الباردة حتى اشتد عليه الصقيع وبدأ يلملم نفسه كحبات المطر التى يزيحها عن اتجاه وجهه حتى لا تحجب عنه الرؤية، يقاوم تعبه الشديد وصعوبة حركته وجر العربة الخاصة به: «مضطر أنزل عشان أكل العيش مُر، لو غبت اليوم ده هيتحسب عليّا وهيتخصم منى لأنى لسه ماتعينتش والـ1200 جنيه مابيكفوش أكل للعيال لو قعدت فى البيت النهارده هينقصوا».

استسلم للظروف واستمر فى جمع القمامة وتنظيف الشارع، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع هذا الإعصار والمطر المتواصل، كان فى مخيلته أنها بضع ساعات وتتوقف السماء عن قطرات المطر التى أغرقت الشوارع فى غمضة عين: «شغلى مابقاش إنى أشيل الورق والزبالة بس، بقيت كمان بزيح الميه عن طريق الناس لتقع تتزحلق وبساعد كبار السن».

على عربية فول.. ساندويتش سريع من إيد "عم حسن"

قبل أذان الفجر بساعة، بدأ محمد حسن يجهز عربة الفول الخاصة به، وضع فوقها «فرش بلاستيك» لحمايتها من المطر وأعد أطباقه المميزة من الفول والفلافل وانتظر زبائنه فى محيط الدقى، اكتفى بتقديم الساندويتشات بدلاً من الوجبات لصعوبة وقوف الناس فى الشارع، أعداد قليلة بدأت تتردد عليه وانخفضت مع ازدياد المطر وشدة الرعد والبرق، الذى لم يكن يتوقعه: «لو كنت أعرف إن الموضوع بالشكل ده ماكنتش نزلت من البيت، أنا افتكرت شوية مطرة وهتوقف مش طول النهار».

رغم علمه بحالة الطقس وتحذير الناس من النزول، فإنه أصر على النزول لارتباطه بزبائن من العمال وغيرهم ممن لا تطبق عليهم الإجازات: «سمعت أنهم بيحذروا الناس تنزل بس فيه ناس بتنزل ومابتلاقيش عربيات فول ولا محلات تفطر منها وده اللى خلانى أنزل»، ندم على هذا القرار الذى أفسد عليه يومه من سوء أحواله: «ماكناش متوقعين كل ده يحصل لو كنا نعرف كنا قعدنا فى بيوتنا بدل البهدلة دى».

احتياطات بسيطة لم تستطع حمايته من المطر والأربعة أفراد الآخرين الذين يساعدونه، استسلم للأمر الواقع لعدم قدرته على المغادرة وغلق المكان: «هنفضل للمغرب فى مكاننا لما الدنيا تهدى خالص عشان نعرف نروح المخزن نجهز شغل بكرة ونروّح بيوتنا»، قلل الكمية المعتاد عليها يومياً لانخفاض أعداد زبائنه مقارنة بباقى الأيام، لافتاً إلى أن خسارته فى هذا اليوم كانت أضعاف مكسبه: «ياريتنا كنا سمعنا بالنصيحة ومانزلناش».