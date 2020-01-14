شباب يتطوعون لمساعدة عابري الطريق بالطقس السيئ: مفيش أحسن من عمل الخير

07:44 م | الخميس 12 مارس 2020
شباب يتطوعون لمساعدة عابري الطريق بالطقس السئ

شباب يتطوعون لمساعدة عابري الطريق بالطقس السئ

كتب: حسن شحاته

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"أحجار وكنبة صغيرة"، أدوات بسيطة تمكن بعض الشباب من المتطوعين في حدائق القبة، لتحويلها إلى حل سحر للمارة في الطريق، لنجدتهم من المرور في بعض الأماكن، التي تتجمع خلالها المياه في هذا الطقس السيئ، الذي ضرب مصر بداية من اليوم، هكذا بدأ عبد الرحمن محمد يومه في العمل الخيري.

وبدأ "عبدالرحمن" حديثه، "تجمعات المياه في المنطقة دي عند محطة مترو الدمرداش، بدأت في العاشرة صباحا، ومن هنا جاءتني فكرة وضع الأحجار وكنبة صغيرة لتحل أزمة السير".

"وضعت الأحجار رفقة صديقي محمد شعبان، ولكن مع مرور الوقت وزيادة الأمطار، لم يكن هذا كافيا، حيث تعرض أكثر من شخص للسقوط في المياه، لذلك فكرنا في مساعدتهم، من خلال السير في المياه، وتسنيدهم حتى يعبرون للجانب الآخر"، هكذا حكى "عبدالرحمن".

وبحسب صديقه محمد شعبان: "لم نتخيل أن يصل الجو لذلك السوء بالرغم من تحذيرات الطقس"، مضيفًا "مفيش أحسن من عمل الخير في تلك الأجواء".

واستطرد "شعبان" حديثه: "بدأنا نحن الاثنين فقط، ولكن مع مرور الوقت، بدأ عدد من الشباب، يأتون للانضمام إلينا، وهو الأمر الذي أسعدنا كثيرا، بسبب رغبة الجميع في المساعدة".

ولم يكتفوا بمساندة الأشخاص على المرور فقط، من خلال تسنيدهم والسير إلى جانبهم في المياه، بل نظموا المرور في الاتجاهين فيما بينهم، حيث أوضح "شعبان": "حصلت أزمة في الساعة الأولى بسبب رغبة كل مواطن يأتي من أحد الاتجاهين في المرور أولا، ولكن بعد ذلك قمنا بتنظيم ذلك، من خلال إيقاف كل جانب، حتى يمر الأشخاص من الجانب الآخر مرة من كل اتجاه".

وجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كانت حذرت من الطقس السيئ اليوم، حيث أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي، وتعد تلك الحالة الجوية مشابهة لما حدث عام 1994.

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