تتسبب في غيبوبة.. ماذا يحدث عند الإصابة بصاعقة البرق؟

تتعرض البلاد حاليا، لموجة مستمرة من الأمطار والرعد والبرق، في طقس سيئ لم تشهده من قبل، وأثرت على حركة المواطنين، اليوم، وأثار البرق والرعد، رعب السكان، إذ لم يعتادوا على سماع ورؤية هذه الظاهرة بتلك القوة.

ويتخوف البعض، من أن تصيبهم صواعق البرق التي تظهر فجأة، وفيما يلي ما يحدث للجسم، إذا أصابته صاعقة، وكيفية التعامل معها، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطاني.

كيف يتكون البرق؟

يعتقد العلماء أن جزيئات الجليد التي تتصادم معًا داخل السحابة، يمكن أن تتسبب في زيادة الشحنة السالبة في الجزء السفلي من السحابة، وهذه الشحنة، يمكن أن تكون قوية جدًا، لدرجة أنها تطرد الإلكترونات "الجسيمات المشحونة سلبًا"، على الأرض تحتها، ما يتسبب في أن تصبح الأرض مشحونة بشكل إيجابي.

ونظرًا لأن مجالًا كهربائيًا قويًا للغاية، يتكون في السحابة أعلاه، فإن جاذبية مكثفة تتراكم بين السحابة والأرض.

ويعد البرق هو القوة الهاربة، التي تفرغ هذا المجال الكهربائي، وتسرع نحو الأرض بسرعة 300000 كيلومتر في الساعة تقريبًا، حيث تضربها بقوة 300 كيلو فولت "ي أقوى بـ150 مرة من الصدمة الصناعية، أي ما يعادل قوة مفاعل نووي ويتجاوزها أيضا".

وعندما يضرب البرق الأرض، يتسبب في تكوين نوع من البلازما التي تضيء السماء، مع تلك التعرجات المنبهة للضوء، ذات اللونين الأبيض والأزرق.

ماذا يحدث عند الإصابة بصاعقة برق؟

عندما تضرب صاعقة البرق الشخص، وتخرج من جسده، غالبا ما تترك جروح عميقة، مصحوبة بحروق من الدرجة الثالثة، كما أنها قد تتسبب في اشتعال النيران في الملابس أو الشعر، وقد تؤدي لتمزيق الملابس تماما بفعل القوة المتفجرة للهواء المحيط، الذي يجري تسخينه إلى ما يصل إلى 50000 درجة فهرنهايت، أكثر بخمس مرات من سطح الشمس.

وإذا كان الشخص، يرتدي أي أشياء معدنية، مثل القلادات، فيمكن للصاعقة توجيه التيار الكهربائي، ما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ما يؤدي إلى حروق البشرة.

فقدان السمع

وقد تتسبب صاعقة البرق في تمزيق طبلة الأذن، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع.

اضطرابات القلب

قد تؤدي الإصابة بصاعقة البرق إلى اضطراب إيقاع القلب الكهربائي وتوقف القلب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في ضحايا البرق، كما يمكن أن تتسبب الصاعقة أيضًا، في حدوث نوبات أو توقف التنفس.

الغيبوبة

وإذا دخل التيار الكهربائي إلى المخ، فيمكنه طهي الدماغ حرفيًا، ما يؤدي إلى تلف الدماغ أو الدخول في غيبوبة، وفي بعض الأحيان يتسبب الإضراب في شلل مؤقت أو دائم.

الاتصال بالطواريء

وفي حالة الإصابة بالصاعقة، ينبغي على الشخص الاستلقاء على جانبه، وعدم الحركة بشكل فوري، وطلب النجدة على الفور، وعدم لمس أي شيء معدني أو أي شخص أخر.

كيفية الوقاية

ويجب البقاء بعيدا عن مصادر الصواعق، والحرص على التواجد على أرض عشبية، وارتداء أحذية غير موصلة بالحرارة، مثل الأحذية المطاطية، بالإضافة إلى عدم ارتداء القلادات أي أشياء معدنية، والأفضل البقاء في البيت.