بسبب الطقس السيئ.. فنان يفتح مطعمه للمشردين.. أكل وبيات مجانا

"أنا فتحت مطعمي لكل حد محتاج مكان للإيواء من العاصفة الترابية، خميس وجمعة لحين انتهاء العاصفة، نوم وأكل وشرب من غير مليم واحد"، خلال الفترة الحالية، نظرا لما تشهده البلاد من أحوال جوية متقلبة وطقس سيئ طوال يومي الخميس والجمعة، هي تفاصيل مبادرة أطلقها الفنان مصطفى درويش الذي يمتلك أحد مطاعم الأكل الشرقي في المهندسين.

وقال أبو بكر عبدالسلام، أحد العاملين بالمطعم، إنهم تلقوا تعليمات بأنهم على كامل الاستعداد لاستقبال أي حالة من الذين ليس لهم مأوى وبقائهم طوال اليومين دون دفع أي مبالغ مالية، متابعا أن القرار ليس بجديد على المطعم الذي كانت أول قرارات العمل به عدم رد المحتاجين وتقديم الطعام لهم دون الرجوع لأحد.

وتابع "أبوبكر"، لـ"الوطن"، أن المطعم مفتوح طوال 24 ساعة، حتى في ظل عدم وجود مارة بالشارع، وعلى استعداد لاستقبال أي أحد، منذ أن تقرر ذلك مساء أمس، موضحا أنه مع بداية عمله في المطعم، كانت أول التعليمات التي تلقاها هي إطعام المحتاجين دون الرجوع إلى الفنان صاحب المطعم.

وكان مصطفى درويش كتب في المنشور الذي تداوله رواد التواصل الاجتماعي، "ده مش مالي ده مال ربنا وأي حد يعرف شخص تواجهه مشكلة في الوصول للمكان يتواصل معايا شخصيا وأنا موفر عربيات تجيبه لحد المكان وببلاش".

وكان العديد من رواد التواصل الاجتماعي تداول بعض المنشورات الهاشتاجات التي تطالب بفتح الكنائس والمساجد، لأطفال الشوارع والذين دون مأوى.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.