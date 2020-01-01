بسبب الطقس السيئ.. فنان يفتح مطعمه للمشردين.. أكل وبيات مجانا

04:48 م | الخميس 12 مارس 2020
فنان يفتح مطعمه للمشردين.. وأحد العاملين: موجودون 24 ساعة ويتاح البيات

فنان يفتح مطعمه للمشردين.. وأحد العاملين: موجودون 24 ساعة ويتاح البيات

كتب: ماريان سعيد

أخبار متعلقة

لمواجهة الطقس السيئ.. مطروح ترفع حالة الطوارىء القصوى بالمستشفيات

لمواجهة الطقس السيئ.. مطروح ترفع حالة الطوارىء القصوى بالمستشفيات

"المرور": غلق الشوارع والطرق الرئيسية مرهون بتطور حالة الطقس غدا

"المرور": غلق الشوارع والطرق الرئيسية مرهون بتطور حالة الطقس غدا

خبير إدارة أزمات: الحكومة تتعامل مع حالة الطقس بشفافية

خبير إدارة أزمات: الحكومة تتعامل مع حالة الطقس بشفافية

محافظ بورسعيد: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس

محافظ بورسعيد: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس

"أنا فتحت مطعمي لكل حد محتاج مكان للإيواء من العاصفة الترابية، خميس وجمعة لحين انتهاء العاصفة، نوم وأكل وشرب من غير مليم واحد"، خلال الفترة الحالية، نظرا لما تشهده البلاد من أحوال جوية متقلبة وطقس سيئ طوال يومي الخميس والجمعة، هي تفاصيل مبادرة أطلقها الفنان مصطفى درويش الذي يمتلك أحد مطاعم الأكل الشرقي في المهندسين. 

وقال أبو بكر عبدالسلام، أحد العاملين بالمطعم، إنهم تلقوا تعليمات بأنهم على كامل الاستعداد لاستقبال أي حالة من الذين ليس لهم مأوى وبقائهم طوال اليومين دون دفع أي مبالغ مالية، متابعا أن القرار ليس بجديد على المطعم الذي كانت أول قرارات العمل به عدم رد المحتاجين وتقديم الطعام لهم دون الرجوع لأحد.

وتابع "أبوبكر"، لـ"الوطن"، أن المطعم مفتوح طوال 24 ساعة، حتى في ظل عدم وجود مارة بالشارع، وعلى استعداد لاستقبال أي أحد، منذ أن تقرر ذلك مساء أمس، موضحا أنه مع بداية عمله في المطعم، كانت أول التعليمات التي تلقاها هي إطعام المحتاجين دون الرجوع إلى الفنان صاحب المطعم.

وكان مصطفى  درويش كتب في المنشور الذي تداوله رواد التواصل الاجتماعي، "ده مش مالي ده مال ربنا وأي حد يعرف شخص تواجهه مشكلة في الوصول للمكان يتواصل معايا شخصيا وأنا موفر عربيات تجيبه لحد المكان وببلاش".

وكان العديد من رواد التواصل الاجتماعي تداول بعض المنشورات الهاشتاجات التي تطالب بفتح الكنائس والمساجد، لأطفال الشوارع والذين دون مأوى.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.

الأكثر قراءة

بعد حديث الإفتاء عن اقترابها.. ما علامات الساعة التي ظهرت حتى الآن؟

بعد حديث الإفتاء عن اقترابها.. ما علامات الساعة التي ظهرت حتى الآن؟

من خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال الدكتور علي فخر أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية..
تقضي عليه في 60 ثانية.. دراسة تكشف عن مطهرات تقتل كورونا

تقضي عليه في 60 ثانية.. دراسة تكشف عن مطهرات تقتل كورونا

يتخوف العالم كله حاليا، من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب وقتل آلاف البشر، ولكن أكد مجموعة من الباحثين، أن قتل هذا الفيروس سهل وممكن، من خلال المطهرات
مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ10 خلال التقاط "سيلفي" في مدريد

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ10 خلال التقاط "سيلفي" في مدريد

لقيت مراهقة مصرعها بعد سقوطها من الطابق العاشر أثناء محاولتها التقاط صورة شخصية "سيلفي"، في العاصمة الإسبانية مدريد.
هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم السيئ، حيث أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الفرز هو الحل.. إيطاليا تصدر قرارا بشأن مصابي فيروس كورونا

الفرز هو الحل.. إيطاليا تصدر قرارا بشأن مصابي فيروس كورونا

قبل أسبوعين، كان لدى إيطاليا 2502 حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، حيث أصبحت هي أكثر دولة تضررًا منه بعد الصين، لتسجل الآن أكثر من 12462 إصابة بالمرض..