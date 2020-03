بعد إصابته بكورونا المستجد.. أبرز أدوار الفنان توم هانكس

أصيب الفنان الأمريكي الشهير توم هانكس بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي تسبب في صدمه لعشاقه ومتابعيه حول العالم، إذ يعد واحدا من الفنانين أصحاب الأداء المتميز والمتألق.

وفاجأ الفنان العالمي توم هانكس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، محبيه بخبر إصابته وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده في أستراليا.

وكتب الممثل الشهير، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلاً، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم، كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي جاءت وذهبت وحمى طفيفة جدا واتخذنا الإجراءات الصحيحة، كما هو مطلوب في العالم الآن، وقمنا بعمل اختبار لفيروس كورونا، ووجدنا أنه إيجابي".

وأضاف: "حسنآ الآن. ما العمل التالي؟ لدى المسؤولون الطبيون بروتوكولات يجب اتباعها نحن سيتم اختبارنا ومراقبتنا وعزلنا طالما تتطلب الصحة والسلامة العامة"، واعدًا جمهوره ومتابعيه باطلاعهم على التحديثات أولا بأول.

وولد توم هانكس في 9 يوليو 1956، في مدينة كونكورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتنقلت عائلته من مدينة إلى أخرى بعد انفصال والداه وهو صغير.

وتقدم "هانكس" بطلب للتمثيل في أحد المسرحيات وتم قبوله وبدأ مشواره الفني حيث دعاه مخرج المسرحية للذهاب إلى كليفلاند وكانت بدايته الفنية.

وتسعرض "الوطن"، أبرز أفلام "هانكس"، على مدار 39 عاما، بعدما كانت البداية مع فيلم "He Knows You're Alone" عام 1980.

Volunteers

وتدور أحداثه حول الشاب الثري لورنس الثالث، الذي يهرب من بلاده بعد وقوعه في مشاكل بسبب القمار، وينضم إلى مجموعة تطوعية تعمل من أجل السلام، وتم عرض الفيلم عام 1985.

Big

جرى عرض الفيلم عام 1988، وتدور قصته حول صبي يتمنى أن يصبح كبيرا ويتحقق له ذلك عن طريق آلة الزمن، ليستيقظ في صباح اليوم التالي ويجد نفسه الشاب جوش باسكن، وحصد جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل رئيسي عن دوره في الفيلم لعام 1989.

Philadelphia

عرض الفيلم عام 1993 ، وحصد "هانكس" جائزتي الأوسكار و الجولدن جلوب عن دوره كممثل رئيسي للفيلم، ويروي الفيلم قصة أندرو بيكيت الذي يطرد من عمله بسبب إصابته بالإيدز.

ويضطر "أندرو" لتوكيل محاميا من أجل مواجهة الفصل التعسفي وإثبات أن الإيدز ليس عائقا عن العمل.

Forrest Gump

واحدا من أبرز وأشهر أفلام النجم "توم" والذي قدمه عام 1994، وتدور أحداثه حول الجندي فورست جامب شخص محدود الذكاء، يصادف أحداث تاريخية كبيرة. لكنه يعيش في نفس الوقت قصة حب طويلة.

واستطاع "هانكس" الفوز بجائزتي الأوسكار وجولدن جلوب لعام 1995 عن دوره في الفيلم.

Toy story

سلسلة أفلام الأنيميشن والتي بدأها في عام 1995، ويعرض الجزء الرابع من السلسلة حاليا في السينمات، ويلعب "هانكس" دور الدمية "المأمور وودي" والذي يشعر بالغيرة بعد وصول دمية جديدة في يد صاحبه.

Saving Private Ryan

تم عرض الفيلم عام 1998، والذي حصد من خلاله "هانكس" جائزتي الأوسكار و جولدن جلوب كأفضل ممثل لعام 1999، وتدور أحداث الفيلم حول النقيب "ميلر" الذي يقود عملية لإنقاذ أحد الجنود.

The Green Mile

تدور أحداث الفيلم حول مدير السجن بول إيدجكومب، والذي يحاول التعامل مع مشاكل السجين الجديد الغير تقليدية، وعرض الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا عام 1999.

Cast Away

من أبرز أدوار الفنان "هانكس" ، والذي جسد دور شوك نولاند، مدير التطوير لدى شركة فيدكس، والذي تسقط به الطائرة في جزيرة نائية فيحاول التعايش والنجاة، تم عرض الفيلم عام 2000، وفاز "هاتنكس" بجائزتي جولدن جلوب والأوسكار لعام 2001 عن دوره في الفيلم والذي اشتهر بمصاحبته لكرة أطلق عليها اسم "ويلسون" كانت رفيقه على الجزيرة.

Catch Me If You Can

-جسد "هانكس" في الفيلم دور العميل الفيدرالي كارل هانزتي مدير شعبة الاحتيال، والذي يحقق في عملية نصب وانتحال شخصية ، وعرض الفيلم عام 2002.

The Da Vinci Code

فيلم تم اقتباس قصته عن الرواية الشهيرة "شيفرة دا فينشي" للروائي الشهير دان براون، وجسد "هانكس" دور البروفيسور روبرت لانغدون، والذي يستدعي خبرته التاريخية للتحقيق في جريمة قتل في باريس، وتم عرض الفيلم عام 2006.

Captain Phillips

لعب "هانكس" دور قبطان باخرة الشحن ريتشارد فيليبس،وتتعرض الباخرة للاختطاف من قبل قراصنة صوماليين، ويحاول "فيليبس" إنقاذ الموقف، وتم عرض الفيلم عام 2013 ليفوز "هانكس" بجائزة الجولدن جلوب لعام 2014 عن دوره كممثل رئيسي في الفيلم.

ويعد من آخر أعماله الفنية "The post" في عام 2017 حيث لعب دور صحفي، و"Toy story 4" الذي يعرض حاليا في السينما، ويؤدي دور "المأمور وودي".