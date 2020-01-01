يساعد على خفض الوزن.. أبرز 11 فائدة للشاي الأخضر

04:46 ص | الجمعة 13 مارس 2020
ارشيفية

ارشيفية

كتب: مريم الخطري

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نصحت مبادرة 100 مليون صحة المواطنين بتناول الشاي الأخضر، لما له من فوائد صحية كثيرة على الجسم، وأوضحت المبادرة أن الشاي الأخضر غنى بالمواد المضادة للأكسدة.

وتزامنا مع ذلك تستعرض "الوطن" في نقاط أهمية الشاي الأخضر وفوائده:

- خسارة الوزن وتشجيع عمليات الإيض وحرق الدهون.

- خفض الكولسترول وحماية القلب والشرايين.

- الوقاية من السرطانات ومرض ألزهايمر.

- يعمل على تقوية جهاز المناعة وغني بالمواد المضادة للأكسدة.

- تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

- فعال في علاج الصداع وحالات الاكتئاب.

- الحماية من سرطان الثدي فأوضحت العديد من الدراسات قدرة الكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر على الحد من نمو وانقسام خلايا سرطان الثدي، كما وجد علاقة عكسية بين تناول الشاي الأخضر ومعدلات الإصابة بسرطان الثدي.

- يعمل الشاى على الحماية من أمراض الفم مثل تسوس الأسنان وسقوطها وأمراض اللثة على الصحة بشكل عام، فأثبتت الدراسات أن تناول الشاي الأخضر يقلل من خطر تسوس الأسنان.

- يساهم تناول الشاي الأخضر في رفع كمية الماء المتناولة بشكل يومي.

-  الشاى الأخضر مصدر للعديد من الڤيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان.

- يستعمل الشاي الأخضر كذلك في الصناعات الغذائية، والمواد التجميلية بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تجعل منه مادة حافظة طبيعية وفعالة.

 

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