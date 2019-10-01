رغم ضرورته لمكافحة كورونا.. العوامل السلبية للحجر الصحي

أعلنت العديد من الدول حالات الطوارئ، وذلك خوفًا من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، حيث دعت المواطنين للالتزام بمنازلهم قدر الإمكان، وتجنب التواجد بالتجمعات الكبرى للحد من انتقال الفيروس.

وأصبح الحجر الصحي، أمرًا لا بد منه داخل المستشفيات أو المنازل، لتجنب انتقال العدوى، حيث ساعد على شفاء الكثيرين من المصابين في الصين، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن موقع business insider.

لكن على الرغم من أن للحجر الصحي دورًا كبيرًا في عمليات شفاء المصابين، إلا أنه تبين أن أصحاب العلاقات الاجتماعية الضعيفة تزيد فرص الموت لديم بنسبة 50 في المائة عن أصحاب العلاقات الاجتماعية الأكثر نشاطًا.

مخاطر الحجر الصحي

وللحجر الصحي مخاطر كبرى، مثلما أوضحت أستاذة علم النفس والأعصاب في جامعة بريجام يونج، مشيرة إلى أنه يشكل عملية من الوحدة للمصاب، وهو ما يجعله يبحث عن العلاقات الاجتماعية أثناء فترة علاجه.

كما أن هناك عدد من العوامل السلبية الأخرى، وهي:

- قلة الحركة الجسدية وهو ما يؤثر على العقل، وعمل عضلة القلب.

- التأثير المضر على الصحة النفسية للمصاب على المدى الطويل، فتظهر عليه بعض الأعراض، كالارتباك، والاكتئاب، والخوف، والغضب.

كيفية محاربة الحجر الصحي اجتماعيا

هناك طريقة لمحاربة الحجر الصحي من خلال التواصل الافتراضي مع الآخرين، حيث يعمل ذلك على منح شيئًا من التكيف العاطفي والفكري، للتخلص من العزلة والاكتئاب.