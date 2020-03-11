رغم وضعه بين مخالبه.. خنزير يخطف الأنظار بطريقة هروبه من نمر (فيديو)

نمر
في واقعة غريبة، خطف خنزير بري أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تداول مقطع فيديو، أثناء هروبه من بين مخالب النمر.
وأظهر مقطع الفيديو المتدول، انقضاض النمر على الخنزير البري، ليضعه بين مخالبه، إلا أن الأخير ظل يدور حول نفسه حتى أفلت من مطارده وفر هاربا بسرعة، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.
The Tornado Defense . pic.twitter.com/XjTQwkq3nc— Nature is Brutal (@NatureIsBrutaI) March 11, 2020
The Tornado Defense . pic.twitter.com/XjTQwkq3nc
وقام مجموعة من السياح، بالتقاط مقطع الفيديو، خلال جولة سافاري على متن حافلة مكشوفة.
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