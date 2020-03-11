رغم وضعه بين مخالبه.. خنزير يخطف الأنظار بطريقة هروبه من نمر (فيديو)

02:57 ص | الخميس 12 مارس 2020
نمر

نمر

كتب: وكالات

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في واقعة غريبة، خطف خنزير بري أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تداول مقطع فيديو، أثناء هروبه من بين مخالب النمر.

وأظهر مقطع الفيديو المتدول، انقضاض النمر على الخنزير البري، ليضعه بين مخالبه، إلا أن الأخير ظل يدور حول نفسه حتى أفلت من مطارده وفر هاربا بسرعة، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وقام مجموعة من السياح، بالتقاط مقطع الفيديو، خلال جولة سافاري على متن حافلة مكشوفة.

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