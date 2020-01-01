رغم الطقس السيئ.. جماهير مصرية بالمقاهي: محمد صلاح أقوى من الأعاصير

"سيول وأمطار ورياح".. تحذيرات من هيئة الأرصاد، لم تكن كافية لإقناع الجماهير المصرية، بعدم مساندة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على المقاهي، في مباراة فريقه القوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ عبد الرحمن أحمد، طالب في الثانوية العامة، حديثه قائلا: "صلاح أقوى من أي أعاصير"، موضحًا "بالطبع نعلم صعوبة الجو بداية من اليوم، فالأمطار بدأت بالنزول منذ قليل، ولكن لا يمكنني التوقف عن تشجيع النجم المصري خاصة لأنه يلعب تحت قيادة مدربي المفضل يورجن كلوب".

"بدايتي في تشجيع ليفربول كانت مع دخول يورجن كلوب لقلعة الأنفيلد، وأزاداد حبي للنادي مع انتقال صلاح للريدز، ومواصلة تألقه للموسم الثالث على التوالي"، بحسب ما ذكره "عبدالرحمن".

وتحدث صديقه يوسف آدم، طالب في معهد تجاري بالإسكندرية: "نازل أتفرج على أتلتيكو مدريد، لأني بستمتع بلعبهم، رغم أني عاوز صلاح يجيب هدف، لكني أتمنى تأهل أتلتيكو في النهاية".

وعلى الرغم من عدم متابعته لكرة القدم، فقد حرص صديقهم، مصطفى علاء، طالب في كلية تجارة، على التجمع مع زملائه، قائلا: "صحابي ليا كتير مشوفتهمش فنزلنا نقعد مع بعض، ومفيش وقت أفضل من الأجازة لتجمعنا، وأول ما عرفنا أن بكره أجازنا قولنا لازم نسهر النهارده، فقاموا باختيار موعد المباراة علشان نتقابل ويتفرجوا في الوقت نفسه".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.

وجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، قرر في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدًا، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، كما تم تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، غدا الخميس.