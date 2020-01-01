"ليس التنين".. ما الاسم الحقيقي للمنخفض الذي يضرب مصر؟

12:26 ص | الخميس 12 مارس 2020
منخفض

منخفض

كتب: حسن شحاته

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تصدر منخفض التنين، تريندات البحث الأكثر تداولا على جوجل، وذلك في ظل انتشار شائعة تداول إعصار بهذا المسمى، على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نرصد لكم الاسم الحقيقي للمنخفض الذي يضرب مصر غدًا.

وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من خلال حديثه لـ"الوطن، أنَّ "المسمى الحقيقي للطقس السيئ الذي يضرب مصر، هو منخفض جوي قوي متعمق جالب رياح شديدة، مصاحبة للأمطار".

وأضاف "شاهين": "طقس الغد سيشهد رياح قوية جدا، وسيكون مشابهًا لما حدث عام 1994، ولكنه لن يصل إلى حد الإعصار، لكن لا يمكن تسميته باسم منخفض التنين أو غيره".

وبالنسبة لطريقة اختيار أسماء الأعاصير، رد "شاهين" قائلا: "تسمية الإعصار له شروط مثل سرعة رياح، وقوة الضغط، وتقوم وكالة ناسا بإطلاق تلك الأسماء".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات بداية من الغد، مؤكدة أنها ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، قرر في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدًا، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، كما تم تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، غدا الخميس.

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