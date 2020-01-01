ورشة تصنيع سماد من بواقي الأكل: يا ستات بشتيل.. اشتغلوا

03:31 ص | الخميس 12 مارس 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

كتب: جهاد مرسى

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«اتحضر للأخضر»، مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ووصلت إلى منطقة بشتيل، لإعادة تدوير المخلفات والزراعة العضوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، من خلال تنظيم ورش عمل للمرأة المعيلة والأطفال بمقر جمعية «عز الشباب» على مدار يوم.

«إنتاج البوكاشى، تربية دود السماد، فصل المخلفات المنزلية للأطفال وإعادة تدويرها»، هى الورش التى تضمنها اليوم، وتفاعلت معها سيدات «بشتيل» وأطفالهن، بعد شرح وافٍ من قبل مدربين تابعين لوزارة البيئة، بحسب نجلاء جمال، رئيس جمعية «عز الشباب»: «الجمعية تتعاون من الأساس مع وزارة البيئة فى التخلص من المخلفات وإعادة التدوير والتوعية البيئية، والعضوات المعيلات يعملن منذ فترة على التخلص من المخلفات الصلبة والعضوية كالزجاجات البلاستيك والزيت المستعمل، لكن الجديد الذى تضمنته الورش، هو تعليمهن كيفية الاستفادة من بواقى الأكل فى الزراعة داخل البيوت أو على الأسطح، بتصنيع سماد عضوى». المبادرة التى تعد ضمن أهداف التنمية المستدامة، وعلاقتها بإعادة تدوير المخلفات، لم يستفد منها السيدات فحسب، بل الأطفال أيضاًَ، من خلال تنظيم أنشطة مختلفة وجذابة عن كيفية تصنيع مشغولات فنية من مخلفات موجودة فى البيوت والشوارع بكثرة، مثل عبوات «الكانز» والبلاستيك والورق، وفقاً لـ«نجلاء»: «قام مدرب متخصص بشرح كل الخطوات شفهياً وعملياً، باستخدام الأدوات المخصصة». وفى نهاية اليوم البيئى، قام منظمو الورش التدريبية بتوزيع سلال على السيدات المشاركات لفصل المخلفات الصلبة والعضوية من المنبع، وشتلات لزراعتها فى المنازل وعلى الأسطح، فضلاً عن هدايا للأطفال، ووعدوا بتكرار الفعالية فى الفترة المقبلة ليستفيد أكبر عدد من الأهالى.

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