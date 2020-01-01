أهالى الخليفة يشاركون في تنظيف أسطح المنازل: شيلوا الكراكيب اللي فوق

06:00 ص | الخميس 12 مارس 2020
الأطفال أثناء مشاركتهم فى الحملة

الأطفال أثناء مشاركتهم فى الحملة

كتب: مها طايع

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عادة ما تمتلئ أسطح المنازل فى المناطق الشعبية بالكراكيب والقمامة، مشهد يتكرر ويعكس إحدى صور عدم النظافة والإهمال، ما دفع مدحت حسنى، مسئول بجمعية «العالم بيتى» الخيرية، إلى تأسيس مبادرة لتنظيف أسطح المنازل وزراعتها ورسم علم مصر، وذلك فى حى الخليفة، بهدف تقديم نموذج جمالى لبيئة خالية من الأمراض والميكروبات.

بدأت المبادرة منذ عدة أيام، حيث اجتمع «مدحت» مع بعض سكان المنطقة، وشرح لهم المبادرة وأهدافها: «السكان وافقوا على طول بمجرد ما عرضت الفكرة وبدأوا فى تنضيف الأسطح بتاعتهم وشالوا الكركبة ورموها»، وخلال يومين سيتم رسم علم مصر على الأسطح التى تم الانتهاء من تنظيفها: «معانا فنانين تطوعوا فى المبادرة عشان يرسموا على الأسطح واخترنا علم مصر تحديداً عشان نزرع فى السكان الانتماء وعشان لما أسطح مصر تتصور من فوق يبقى شكلها حضارى وجميل».

«خلّى السطح نظيف»، شعار رفعته المبادرة، وقام المتطوعون بتنظيف الأسطح يومى الجمعة والسبت، وتم الانتهاء من تنظيف 5 أسطح منازل، وتم عمل ندوات توعوية للسكان عن نظافة الأسطح والاستغلال الأمثل لها وزراعتها بالورود والخضراوات والفواكه: «علمناهم إزاى إننا بدل ما نتخلص من كركبة السطح نقدر نعمل لها إعادة تدوير ونستخدمها مرة تانية فى حاجة تانية مفيدة، وفى نفس الوقت شكلها يكون حلو حتى لو حطيناها على السطح تانى تدينى منظر كويس»، وسيتم الانتهاء من نظافة كافة أسطح المنازل بالحى، خلال الإجازة الصيفية: «عشان طلبة المدارس والجامعات يكونوا أخدوا الإجازة ويساعدونا فى تنظيف الأسطح والرسم عليها، وهنحاول ننشر المبادرة فى مناطق تانية جنبنا خصوصاً الشعبية».

عادة ما تمتلئ أسطح المنازل فى المناطق الشعبية بالكراكيب والقمامة، مشهد يتكرر ويعكس إحدى صور عدم النظافة والإهمال، ما دفع مدحت حسنى، مسئول بجمعية «العالم بيتى» الخيرية، إلى تأسيس مبادرة لتنظيف أسطح المنازل وزراعتها ورسم علم مصر، وذلك فى حى الخليفة، بهدف تقديم نموذج جمالى لبيئة خالية من الأمراض والميكروبات.

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