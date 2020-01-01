احتفالية لتكريم 120 مريضة.. "أنتِ أقوى من السرطان"

تقديراً لما يبذلنه من جهد مضاعف للعناية بأسرهن رغم المرض والمعاناة طوال الوقت، قررت جيهان العسيلى تكريم مريضات السرطان خلال شهر مارس الذى يشهد عدة مناسبات خاصة بالمرأة، من خلال يوم ترفيهى واحتفالى فى منطقة التجمع الخامس، يتضمن عدة فقرات منها «ميك أب، غناء، توعية صحية ونفسية وغذائية».

تشارك فى الاحتفالية المقرر إقامتها يوم 20 مارس، 120 مريضة، بمشاركة عدد من «الميكب أرتيست» اللاتى رحبن بعمل «ميك أب» مجانى للمريضات لإسعادهن وتحسين حالتهن النفسية: «بمجرد الإعلان عن الفعالية، أكتر من ميك أب أرتيست كلمونى للمشاركة، ودى كانت أكتر فقرة هتعجب الستات»، وتتضمن الاحتفالية جلستى توعية صحية ونفسية للمريضات للتعرف على مرضهن وكيفية التعامل معه حتى لا يقعن فريسة للاكتئاب ونوبات الحزن التى تلازمهن خلال مرحلة العلاج: «أنا كنت مريضة وعارفة إحساس كل واحدة مرّت بالمرض ده وعايزة أساعدهم وأفرحهم بأى شكل».

وتتضمن أيضاً جلسات توعية نفسية وطبية مع أسرهن، لتعريفهم بكيفية التعامل الصحيح معهن خلال فترة العلاج وبعده: «أسرة المريضة لها دور مهم جداً، لأنه بمساعدتهم الستات بيقدروا يتخطوا مرضهم بشكل أسرع».