"فريق" من شباب التجمع لإنقاذ السيارات من المطر مجانا: بنستمتع

عدة تحذيرات من الطقس وحالة الجو خلال الأيام القادمة أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية، لتسود حالة من الخوف بين الناس جراء الأتربة والعواصف وغرق الشوارع من الأمطار، في المقابل كان "الحسيني" يستعد لمواجهة ذلك وتقديم يد العون للآخرين، مع مجموعة من أصدقائه.

سخر "الحسيني"، مجموعة باسم "فريق الإنقاذ"، لإنقاذ السيارات والميكروباصات العالقة في المياه من خلال سيارتهم 4x4، منذ 3 أعوام، حيث حافظ مع أصحابه على هذه العادة سنويا، تزامنا مع الأحوال الجوية السيئة، "الحمد لله طلعنا عربيات كتير وأنقذنا ناس أكتر كانوا مش لاقيين ملاذ ولا قادرين يطلعوا من المياه"، بحسب قول "الحسيني" أحد أصحاب فكرة مساعدة الناس لـ"الوطن".

"زي كل مرة واضح إن في عاصفة قوية يوم الخميس والجمعة الجايين والمتوقع إن الميه هتعلا في الشوارع والعربيات هتغرق تاني فعلشان كده أي حد اتعلق في المياه يكلمنا"، تدوينة نشرها "الحسيني"، عبر حسابه على "فيس بوك"، ولاقت إعجاب الكثيرين، خاصة بعدما نشروا أرقامهم عبر موقع التواصل، "لما شوفنا الناس مش عارفين يروحوا قررنا نحط صور وأرقامنا على الفيسبوك إن لو حد عايز نساعده يكلمنا".

جاءت الفكرة للحسيني، منذ عدة أعوام عندما وجد سيارة عالقة وحاول إنقاذها من مياه الأمطار في التجمع، ليقرر منذ ذلك الحين أن يمد يد العون قبل أن يسأله الناس بدون أي مقابل مادي بإنشاء جروب خاص انضم إليه الكثير من أصدقائه الذين تطوعوا بسيارتهم في مثل هذه الظروف، يتنقلون من مقر تجمعهم في شارع التسعين بالتجمع الخامس لأي مكان أو شخص يحتاج المساعدة.

يعبر المهندس المعماري، عن سعادته بردود أفعال الناس وإشادتهم بما يفعله مع أصدقائه "بنتمتع وبنتبسط وإحنا بنساعد الناس بدون أي مقابل أو عائد"، كما أشار إلى تلقيهم ردود أفعال سلبية وعدة اتهامات ببحثهم عن الشهرة أو البحث عن الأموال "ماباخدش فلوس كله ببلاش، وأي تعليق سلبي مايهمنيش إحنا بنتعامل مع ربنا ومساعدة الناس دايما بتعود على الشخص بالخير".

وقدم "الحسيني"، عدة نصائح للمصريين خلال الأيام القادمة، أولها عدم النزول للشوارع إلا للضرورة، كما يلي:

نصائح للمصريين للتعامل مع الأمطار والعواصف غدا

"الابتعاد عن ميدان بتروسبورت وميدان مسجد الشرطة والشارع الفاصل بين أكاديمية الشرطة وcfc٢".

"التأكد من وجود حديدة القطرة في عدة العربية وتركيبها أصلا في الاكصدام الأمامي من بدري.

"لو العربية بطلت متحاولش تدورها تاني حفاظا على الموتور وكلمنا واحنا هنتصرف".

العربيات الجديدة إلى فيها فتيس كهربا لازم صاحب العربية يعرف طريقة فك الفتيس من p إلى n والعربية مش دايرة.

عدم ركن العربيات تحت اليفط أو عواميد النور أو الشجر.