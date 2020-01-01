بشخصيات ديزني.. مصمم كرواتي يحارب كورونا بكمامات "ملونة"

08:32 ص | الخميس 12 مارس 2020
كمامات ملونة

كمامات ملونة

كتب: منة الصياد

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مستوحاة من الخوف العالمي، أطلق مصمم أزياء كرواتي مجموعته "المبهجة" من أقنعة الفيروسات، لارتدائها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الكرواتي زوران أراجوفيتش صاحب علامة Bite My Style التجارية، إن فكرة التصميم كانت عفوية.

أقنعة أراجوفيتش المستوحاة من شخصيات ديزني وفن البوب والكتب المصورة، أثارت اهتمام الكثيرين حول بلدان العالم، وذلك بسبب ألوانها ورسوماتها الجذابة، حسبما ذكر موقع "ديلي ستار" البريطاني.

وصرح المصمم البالغ من العمر 39 عامًا، أنه كان يمزح في البداية، لكنه لم يعرف أن إبداعاته ستنال إعجاب الكثيرين عقب نشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأضاف المصمم، أن العشرات من الأقنعة، التي تكلف إنتاجها حوالي 9 يورو، قد بيعت منذ أن بدأ الإنتاج منذ حوالي أسبوعين وما زال الناس يطلبونها، موضحًا أنها لا تحمي من الإصابة بالفيروس لكنها مبهجة فقط.

 

 

 

 

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