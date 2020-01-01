شمسية وزجاجة مياه.. أشياء عليك اصطحابها غدا في حال نزولك من المنزل

طقس سيئ تشهده البلاد لمدة 3 أيام، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد، حيث أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه توجد حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، غدا الخميس، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، مع وجود أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ومناطق من سيناء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "Dmc"، أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، بالإضافة لوجود نشاط للرياح التي تصل لحد العاصفة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، والأماكن التي ليس بها عواصف سيكون بها موجة هواء شديدة.

وأوضح "شاهين"، أن سبب هذه الموجة منخفض جوي موجود على سطح الأرض، وأن منخفض السودان الممتد هو الذي بدأ بالرفع التدريجي لدرجة الحرارة، بالإضافة لكميات كبيرة من الرطوبة على البحر الأحمر، ويتمركز لمدة يومين الخميس والجمعة، ويبدأ في التحرك ناحية الشرق يوم السبت، وهو متزامن مع منخفض جوي آخر موجود في طبقات الجو العليا ومتعمق بشكل كبير وهو مما جلب حالة شديدة من حالات عدم الاستقرار.

أصدرت الأرصاد الجوية عدة تنبيهات للمواطنين خلال الساعات الماضية، لحمايتهم من الأضرار المتوقعة بشأن الطقس، منها عدم الخروج من المنزل إلى في الحالات الضرورية، بينما في حالة الضرورة لمغادرته على البعض حمل عدد من الأشياء الهامة معهم في رحلتهم.

"الشمسية والكمامة".. من أهم الأدوات التي على المواطنين حملها في حالة خروجها من منازلهم، وفقا للدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، التي أوصت بضرورة اصطحاب تلك الأشياء معهم، بجانب ارتداء الملابس للشتوية الثقيلة، وسترة مقاومة لعوامل الطقس.

وأضافت "شاكر"، لـ"الوطن"، أنه على المواطنين تجنب الطرق ذات التكدسات المرورية الكثيفة، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والألواح المعدنية والأشجار لاحتمالية سقوطها بسبب الرياح الشديدة المتوقعة غدا.

فيما أوصى الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أصحاب الحساسية ونقص المناعة، بارتداء الكمامات الطبية التي تغطي الأنف والفم والذقن أثناء العواصف الترابية.

النظارات الشمسية، أيضا أحد الأشياء الهامة الواجب حملها لحماية العين، في رأي "بدران"، مؤكدا أهمية عدم ارتداء العدسات اللاصقة، بجانب التدفئة كون انخفاض درجة الحرارة الجسم يقلل المناعة.

ونصح "بدران"، أيضا عند الدخول في أي مكان كالعمل أو المنزل، بأهمية غسل الأنف والفم والعين والغرغرة، ويراعى أيضا حمل الأدوية الخاصة بالحساسيات خاصة الجرعات الوقائية للوقاية من الأزمات التنفسية التي تحمي من أزمات الربو، وأن يكون في متتناول اليد البخاخات الموسعة للصدر لاستخدامها عند اللزوم.

وأشار إلى أنه يراعى أيضا حمل زجاجات الماء لشربه باستمرار عكس ما هو سائد لأن الرياح السريعة والباردة تسبب جفافا للجلد والأغشية المخاطية، الذي يعتبر خطرا يزيد من فرص العدوى بالفيروسات التنفسية.

وقال "بدران"، إن العواصف الترابية تحمل الكثير من الميكروبات على هيئة ذرات وبالتالي من الأهمية حمل المطهرات الطبية لاستخدامها باستمرار قبل لمس الوجه، مضيفا أنه يراعى غسل الرأس والوجه خاصة عند الدخول للمنزل لأن كثيرا ما أصيب المرضى بحساسية الأتربة أو حبوب اللقاح نتيجة ترسبها على شعر الرأس والشارب والرموش والحواجب.